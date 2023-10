Cristóbal Soria se burla del nuevo Santiago Bernabéu y enciende al madridismo

El colaborador de 'El Chiringuito' y exdelegado del Sevilla se vuelve a hacer viral por un vídeo riéndose del aspecto del estadio madridista: "Pensabais que no era capaz de venir".

Cristóbal Soria y la palabra provocación son dos conceptos que van siempre de la mano. El contertulio de ‘El Chiringuito’ vive para y por una cosa: sacar de sus casillas a los aficionados del Real Madrid. En ese espectáculo televisivo en torno al mundo del fútbol que dirige Josep Pedrerol, el también exdelegado del Sevilla ha adoptado ese rol y desde luego lo hace con gusto.

Por ello es normal que se sucedan las provocaciones y las burlas de Soria hacia el conjunto blanco, sus aficionados, sus jugadores y sus símbolos. La última broma del contertulio del programa que se emite cada noche en Mega precisamente tiene como objetivo el que es posiblemente el principal símbolo del madridismo: el Santiago Bernabéu.

Muchas veces me contáis que no voy nunca al Bernabéu que si no soy capaz y blablablablabla…



Quiero compartir con todos vosotros mi visita al nuevo Bernabéu…😜 pic.twitter.com/oP2EXbeWda — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 1, 2023

Un Santiago Bernabéu que ha sufrido una transformación completa hacia un diseño más moderno. Aunque todavía faltan algunos detalles, la mayor parte de la estructura ya está finalizada y los más pejigueros, seguramente muchos antimadridistas, han ironizado con el aspecto del nuevo estadio blanco. En algunos casos lo han comparado con una lata de conservas o también han utilizado el tradicional meme de “cuando lo pides por AliExpress… y cuando te llega”, haciendo referencia a la diferencia entre la maqueta y el resultado final.

Es por ello que Cristóbal Soria ha basado su último ataque al madridismo echando mano de toda esta polémica. “Lleváis semanas diciendo que viniera al Bernabéu, que no era capaz de venir al Bernabéu…¿y qué ha hecho el tío Soria? Pues darse una vueltecita por el Bernabéu”, empieza diciendo al inicio del vídeo. Después, Soria gira la cámara y a su espalda se puede ver lo que parecen las vallas de aluminio que sirven para delimitar las obras.

“Mira, aquí estoy, ¡he venido al Bernabéu!”, repite Soria entre risas varias veces. “Y pensabais que no iba a ser capaz de venir”, remata el contertulio de ‘El Chiringuito’ para concluir su broma. Una broma que no ha gustado a los madridistas pero que sobre todo ha gustado a los antimadridistas, que no han tardado en reírle la gracia. Y es que la mayoría de aficionados blancos no prestan atención a un personaje que evidentemente lo que busca es sacarlos de sus casillas, algo que en algunos casos consigue.