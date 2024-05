Milei ataca con dureza al Gobierno tras la enésima gorilada de Óscar Puente

El presidente argentino tacha de corrupto, de promover la violencia contra las mujeres y de "traer miseria y decadencia" al gobierno socialista tras ser acusado de "consumir sustancias"

Al Gobierno de España no paran de salirle enemigos por sus actuaciones faltonas y pendencieras, destando incluso una crisis diplomática sin precedentes con un país hermano. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha cargado contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "tiene problemas más importantes de los que ocuparse", en relación a los escándalos de corrupción que salpican a su mujer, Begoña Gómez, y como respuesta a unas declaraciones que hizo este viernes sobre él el ministro de Transporte español, Óscar Puente.

Hola @JMilei . Un ministro del partido más cocainómano, putero y ladrón de España, el PSOE, te acusa de ingerir sustancias.

Se llama Óscar Puente. Gugléalo.

Aunque seguro que luego te bloquea. pic.twitter.com/89eLbMJl2v — eldisidenteOK (@eldisidenteOK) May 3, 2024

El matón verbal del Gobierno insultó de gravedad a Milei en una de sus habituales goriladas. Puente atacó con acusaciones de extrema gravedad al presidente argentino ("He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", dijo en una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales de la Escuela de Gobierno 'Luis Tudanca' del PSOE de Castilla y León en Salamanca...

Puente, con esa finura y verbo grácil que le caracteriza, también introujo en su discurso a Donald Trump. ""Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, o Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho".

Milei no se queda callado

Pero Puente, acostumbrado a hacerse el abusón del patio del colegio en redes sociales con todos los poderes del ejecutivo de su parte, no había tenido nunca enfrente un enemigo con sus mismas armas. Hasta que ha llegado Milei. "El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", ha señalado el presidente argentino en un comunicado publicado en la red social X, antes Twitter.

“El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa”. Comunicado de la Oficina de @JMilei 🇦🇷 tras las calumnias e injurias vertidas por Óscar Puente. pic.twitter.com/DQqt9FkYrw — David Martínez (@davidmartinezg) May 3, 2024

En este sentido, el presidente argentino espera que la Justicia actúe "con celeridad" ante este caso de corrupción que, según ha añadido, "afecta a la estabilidad" de España y a las relaciones entre ambos países. "Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país".

Además, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "poner en peligro" la unidad de España "pactando con separatistas", a las mujeres "permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física" y a la clase media, por las "políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte". A Puente ya le tienen calado hasta al otro lado del Charco.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno de España ha contestado negando rotundamente los términos del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina que "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos". Así lo ha manifestado el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un comunicado.

Albares ha asegurado que el Gobierno y el pueblo español "seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".