El consejo del mismísimo Spiderman a Kane...y a Heung-Min Son: "Vayan al Madrid"

Tom Holland, actor que interpreta al superhéroe de Marvel, se ha declarado fan del Tottenham y ha recomendado a sus dos mejores futbolistas irse al club madridista para ganar la Champions.

El verano no ha hecho nada más que comenzar para el Real Madrid. Pese a que insisten con que no habrá más fichajes después de anunciar a Joselu Mato, todo apunta a que Florentino Pérez tiene algún as guardado bajo la manga. Ya sea un portero para ser el suplente de Thibaut Courtois como un delantero para reemplazar a Karim Benzema, las puertas del Santiago Bernabéu todavía están abiertas.

El Real Madrid sigue trabajando para reforzar la plantilla de Carlo Ancelotti después de una temporada en la que cayeron eliminados en las semifinales de la Champions League y en la que no compitieron prácticamente por la Liga Santander. Es por ello que tras una marcha sensible como es la de Karim Benzema se antoja complicado que sólo vayan a tirar con Joselu hasta que, supuestamente, Mbappé se desvincule del PSG en un año.

Y es que en el conjunto de Chamartín ya han salido jugadores como Asensio, Benzema, Mariano o Eden Hazard, pero tampoco se descarta la marcha de Álvaro Odriozola, Jesús Vallejo y Lunin. Es por ello que todavía podría producirse alguna llegada más. La del portero suplente es casi segura y, con la renovación de Nacho Fernández, sí que parece improbable que llegue algún defensor por el vasco y por el maño.

For no particular reason...



🎥 5:17 of Harry Kane scoring goals at Wembley.

Volviendo a la delantera, la situación está así: Rodrygo, Vinicius y Joselu son los únicos delanteros que tiene el Real Madrid y es poco probable que se quede así. Con las dudas acerca del presente y futuro de Mbappé el francés se lleva todos los focos, pero todavía hay quienes que creen que Harry Kane es una opción real para llegar al vestuario del Santiago Bernabéu.

Uno de los que todavía cree que Harry Kane puede dejar el Tottenham para marcharse al Real Madrid es el famoso actor de Hollywood Tom Holland. El actor inglés, famoso por interpretar a Spiderman en las últimas películas de Marvel, o a Nathan Drake en Uncharted, es aficionado de los Spurs y ha dado un consejo al máximo goleador de la historia de la selección inglesa, pero no solo a él, ya que también incluye en ese paquete a Heung-Min Son.

El consejo de Spiderman

El actor ha hablado sobre el club londinense asegurando que es un ejemplo de resiliencia, ya que no gana títulos, pero que continúa peleando y a la afición animándolo incondicionalmente. Por otro lado, le preguntaron que qué le diría a Harry Kane si pudiera enviarle una nota: "Vete al Real Madrid". A estas palabras Tom Holland añadió: "Vete y conviértete en el mejor futbolista del mundo".

Tom Holland le aconseja a Harry Kane lo siguiente.



"Spiderman recomienda a Harry Kane ir al Real Madrid"🤍

Además, le preguntaron por su jugador favorito y Tom Holland, el actor que encarna a Spiderman, se sincero al comentar que es Heung-Min Son. "Le diría que se fuera con Harry Kane. Váyanse juntos y ganen la Champions League", concluyó el artista británico.