Xavi remolonea con Neymar mientras Lamine Yamal se reivindica en el Gamper

El entrenador del Barcelona ya no descarta un posible regreso del brasileño al Camp Nou mientras el chaval canterano incendia al socio azulgrana con un partidazo ante el Tottenham

Es el nombre de moda en el barcelonismo, el de Neymar. El brasileño del PSG sigue estando en boca de todos los aficionados culés después de que a comienzos de esta misma semana L'Equipe anunciara que el delantero paulsita le ha pedido a su equipo abandonar la entidad para regresar al Barcelona. Xavi, que decían que era reticente a la operación, ayer tras el Gamper ya no era tan contundente, mientras sobre el verde el chaval Lamine Yamal se reividicaba con un partidazo ante el Tottenham, siendo decisivo en la victoria por 4-2.

Pero por partes. Neymar estuvo ayer ausente del entrenamiento del PSG por, dicen, una lesión muscular en los aductores que le mantendrá al menos dos semanas de baja. El brasileño, en la rampa de salida del PSG desde la semana pasada aunque su padre dice que pidió la salida del club en junio, ha sido vinculado con el Barcelona en principio, aunque luego se matizó algo la información: algunos medios apuntan a que Neymar quiere irse a jugar a Arabia Saudi en el ocaso de su carrera (y con los sueldos que se pagan en Arabia, claro; si no cualquiera va) pero con la condición de que tanto el PSG como el Al-Hilal (el club al que posiblemente se marcharía) le dejaran jugar esta temporada 23-24 como cedido en el Barcelona, para poner el colofón a su etapa al máximo nivel.

El sueldo, pues, lo pagarían en parte el Al-Hilal y el PSG, por lo que el Barcelona, con severos problemas a cuenta del fair-play finaciero, no tendría inconveniente en incorporarlo a su plantilla. Tanto es así que Xavi Hernández, preparador culé y en principio la persona que se oponía al retorno de Neymar al club, ya no fue tan contundente en rueda de Prensa ayer mismo: "¿Neymar? No puedo avanzar nada. El año pasado ya dije algún nombre de algún jugador de otro equipo y se enfadaron. De aquí al final del mercado, ya veremos", dijo.

Partidazo de Yamal

Mientras, el que explotó en el Gamper fue Lamine Yamal, el chico de 16 años a quien en La Masía tienen por la reencarnación de Messi. El extremo, con un par de arrancadas sensacionales en los pocos minutos que tuvo en el Gamper, destrozó al Tottenham y fue decisivo en la remontada de su equipo en los diez minutos finales: de ir perdiendo 1-2 a ganar 4-2, con dos sensacionales asistencias de la perla azulgrana. Lamal comienza a tirar la puerta abajo y Neymar todavia no ha llegado...