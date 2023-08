Mbappe, Ramos, Messi y Neymar: la jaula de oro del PSG se queda sin puertas

Al PSG le crecen los enanos. Pero no un poco, no. Cada enano que le crece se convierte, como poco, en Lebron James. El club parisino, el más glamouroso del planeta futbolístico hace apenas doce meses, es ahora mismo una cárcel tailandesa, con todo el mundo que está dentro tratando de escapar desesperadamente. Si Lionel Messi y Sergio Ramos vieron cómo fueron los propios carceleros los que decidieron sacarles de prisión, desde el pasado mes de junio tratan de escapar por sus propios medios Kylian Mbappé, Marco Verratti y, desde ayer, Neymar según adelantó L'Equipe pero desmintió el padre, asegurando que es una opción existente desde junio.

🚨🚨🌕| Neymar's father denied the rumours about Neymar asking PSG to leave last night because there has been a general feeling since June, between the club & the player that he could leave this summer. It's a concrete possibility, but nothing advanced yet. @FabrizioRomano pic.twitter.com/CzrW6HGl6k