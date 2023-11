Carlos Alcaraz sucumbe ante Djokovic y se queda a las puertas de las ATP Finals

No ha podido ser. Carlitos Alcaraz se enfrentaba a Novak Djokovic en las semifinales de las ATP Finals 2023 que se estaban disputando en Turín, Italia, pero el serbio pasó por encima del murciano (6-3 y 6-2). El joven tenista de El Palmar tendrá que seguir esperando para conquistar este prestigioso título que pone punto y final al año antes de volver a pensar en un Gran Slam como es el Open de Australia.

El tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del ranking mundial, ganó este sábado por 6-3 y 6-2 al español Carlos Alcaraz en las semifinales de las Finales ATP, que se están disputando en Turín (Italia), y exhibió su veteranía para acceder al partido definitivo por el título de la Copa de Maestros, donde se medirá al italiano Jannik Sinner.

Djokovic explica lo especial que es para él enfrentar a alguien como Alcaraz. 🗣️ "Es uno de los jugadores más completos que me he encontrado nunca. Es espectacular para alguien de su edad. Ya lleva una carrera brillante. Saca lo mejor de mí. Hace que me prepare para el partido… pic.twitter.com/zKvt4L7Xuc

Tras hora y media sobre la pista dura del Pala Alpitour, el vigente campeón del torneo apenas dio opción al fulgurante talento de Murcia. De este modo, Djokovic se enfrentará a Jannik Sinner en la gran final, después de que el italiano haya vencido por 6-3, (4)6-7 y 6-1 al ruso Daniil Medvedev en la otra 'emifinal.

The exact moment Novak Djokovic defeated Carlos Alcaraz.



36 years old vs 20 years old and still the best.



Simply the greatest. 🐐💪🏻pic.twitter.com/vQ1dKYXlFo