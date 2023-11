Alcaraz se clasifica para las semifinales del Masters y se acuerda de CR7

El murciano hizo sus deberes ganando a Medvedev en la última jornada de la fase de grupos y lo festejó recordando a Cristiano Ronaldo. Este sábado, cita con Djokovic por estar en la final.

Carlos Alcaraz necesitaba ganar su último partido de la fase de grupos del tradicional Masters, ahora ATP Finals, y lo ha hecho, con absoluta solvencia, ante Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4. Con este triunfo, el murciano acaba su grupo en primera posición, pese a la derrota del primer día ante Zverev, y se cita en una de las semifinales de mañana ante Novak Djokovic.

Será la mejor forma de acabar la temporada para ambos, con el serbio ya con el número 1 asegurado, pero con el jovencísimo murciano como su principal amenaza.

"¡¡¡VAAAMOOOSS!!!"

Es el grito de Alcaraz, es la primera semifinal en #NittoATPFinals. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/4uKp8y5zeA — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) November 17, 2023

Alcaraz no tuvo demasiado problema para imponerse al siempre peligroso Medvedev, que disputará la segunda semifinal de la ATP Finals frente al italiano Sinner, y con un break en cada uno de los sets tuvo suficiente para hacerse con una crucial victoria, que le permite clasificarse por primera vez en su carrera para las semifinales del antiguo Masters, el único título importante, por cierto, que falta en las vitrinas de Rafa Nadal.

Precisamente, el tenista balear llegó a sus primeras semifinales de la competición que disputan los mejores de la temporada con 20 años, en 2006; la misma edad con la que lo hace ahora Alcaraz.

Con la victoria ya en el bolsillo, el tenista murciano se ha pensado durante unos segundos que dedicatoria iba a realizar en la cámara que le estaba esperando. Después de un tiempo de espera, ha escrito: "Semis" y después "Siuuuu", recordando la tradicional forma de celebrar los goles de Cristiano Ronaldo. El murciano es un ferviente seguidor madridista y, por lo que se ve, también siente verdadera devoción por el extraordinario goleador portugués.

Después de la dedicatoria, Alcaraz ha hablado en la misma pista y ha reconocido que, por fin, esta tarde había disfrutado sobre la pista. "Es increíble estar en las semifinales en mis primeras ATP Finals. Jugar contra Medvedev siempre es difícil y duro, pero estoy contento con la forma en la que hemos preparado el partido, con mi entrenamiento del jueves. El trabajo previo fue muy bueno y estoy feliz por ello".

"He sido agresivo, he ido a la red. Ese es mi juego. Esa ha sido mi táctica y la he llevado bien a cabo. También lo hice así contra Rublev. Para mí y para Ferrero, lo importante es disfrutar y es lo que hoy he hecho", aseguró el tenista español.

