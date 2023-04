A Ronaldo no le ha hecho gracia el set del Real Madrid y toma medidas drásticas

El presidente del Real Valladolid, exjugador del club blanco, ha decidido destituir a Pacheta como técnico del Valladolid después del humillante 6-0 de ayer en el Santiago Bernabéu.

A Ronaldo Nazario se le ha acabado la paciencia y no ha digerido nada bien la humillante derrota que el equipo que preside, el Real Valladolid, cosechó ayer en el estadio Santiago Bernabéu. Así, el técnico José Rojo 'Pacheta' ha sido destituido este lunes como entrenador del primer equipo pucelano.

"José Rojo 'Pacheta' no continuará al frente del Real Valladolid. La entidad blanquivioleta reconoce la importante trayectoria del técnico y el papel que ha desempeñado en el equipo desde su llegada pero, siempre con el único objetivo de conseguir la permanencia en la máxima categoría al final de la presente campaña, ha optado por seguir en otra dirección", señaló la entidad vallisoletana.

En este sentido, el club reconoce que es "una decisión difícil por todo lo que significa Pacheta": "un líder del equipo que logró regresar a LaLiga Santander en solo un año y por la vía del ascenso directo, marcado por la pasión y la entrega tanto del entrenador como del equipo, hecho que siempre será recordado y valorado".

En total, Pacheta ha dirigido al Real Valladolid en 75 partidos -42 en LaLiga SmartBank, 27 en LaLiga Santander y seis en la Copa del Rey, construyendo "una relación deportiva y también de cariño con la provincia de Valladolid". "El club quiere agradecer a Pacheta su desempeño como blanquivioleta, al mismo tiempo que le desea lo mejor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional", finalizó.

El Real Valladolid es decimosexto en la clasificación de Primera con 28 puntos, uno más que la zona de descenso, después de tres jornadas sin ganar y dos derrotas consecutivas. El conjunto pucelano solo ha ganado uno de sus últimos siete encuentros, cosechando cinco de 21 puntos posibles.

El Espanyol despide a Diego Martínez...

El Real Valladolid no es el único equipo que ha decidido cambiar de entrenador. El Espanyol, involucrado absolutamente en los puestos de descenso, ha cambiado de técnico. El club perico acaba de destituir a Diego Martínez, que en Cornellá no pudo, ni de lejos, repetir su sobresaliente trayectoria en Granada. Su puesto lo ocupará el exjugador del Espanyol Luis García que, hasta ahora, dirigía al RSC Internacional que, en realidad, es el Real Madrid C.

... y un español dirigirá al Chelsea ante el Madrid

Y el baile de entrenadores no ha sido exclusivo de España. El Chelsea, rival del Real Madrid la semana que viene en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, ha destituido a su segundo entrenador de la temporada, el inglés Graham Potter, que no ha sido capaz de arreglar la deriva del club londinense en la presente campaña. Su sustituto, al menos de manera interina, es el español Bruno Saltor que, después de su paso por equipos de LaLiga como Espanyol, Almería o Valencia, emigró a Inglaterra donde se convertía en un auténtico ídolo para los aficionados del Brighton, donde acabó ascendiendo a la Premier. Hasta hoy, el que fuera lateral catalán formaba parte del cuerpo técnico de Potter.