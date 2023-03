BMW España Motorsport sube su apuesta con el nuevo M4 GT4

Este nuevo modelo incluye particularidades de un coche normal como aire acondicionado y parabrisas calefactable. Sus pilotos son Jose María De los Milagros y Nerea Martí.

BMW España Motors afronta su segunda temporada en busca de nuevos retos. Tras conseguir grandes éxitos la temporada pasada como el Campeonato de España de Resistencia y el subcampeonato en el GT Winter Series, este año, el grupo va más allá y se marca nuevos objetivos.

El objetivo del grupo es subir a la categoría GT4, así lo ha manifestado el director de marketing, Gonzalo San Juan. “Nosotros teníamos dos opciones sobre la mesa, intentar revalidar el título o subir de nivel, elegimos la segunda opción, sin dudarlo.”

Este nuevo BMW M4 GT4 cuenta, en su chasis, con un techo de fibra de carbono ideado para su predecesor, el M4 GT3. Tiene un motor de seis cilindros en línea y una potencia que alcanza los 550cv. La caja de cambios es una ZF de siete velocidades.

Además, no hace falta que el coche se revise tras cada carrera, hasta los 30.000 km no es necesaria una revisión, si todo va en orden.

José María De los Milagros, piloto del nuevo M4 GT4, está ilusionado con este nuevo coche. “El anterior coche era un gran coche, pero me he sorprendido gratamente con el nuevo, no me esperaba que fuese un coche con tanta capacidad. Es una suerte contar con el coche que consideramos como referencia en la parrilla, lo afrontamos como un gran reto.”

Alberto Casabella, director técnico, ha señalado que el equipo pretende aumentar la presencia de la marca en el padock con nuevas actividades. Del mismo modo, asegura que el reto deportivo es “lo primordial.”

Por su parte, Nerea Martí, la piloto del nuevo M4 GT4, está preparada para la temporada. “Estamos preparados para este gran reto, tengo muchas ganas de empezar la semana que viene en Navarra.”

La marca ha apostado fuerte por este nuevo coche que debutará en el GT- CER el próximo 1-2 de abril en Navarra, hay muchas expectativas puestas por todo el grupo para esta temporada tan apasionante.