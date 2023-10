Aitana Bonmatí se sincera en Salvados sobre las polémicas del Fútbol Femenino

La mejor jugadora de la pasada Copa del Mundo femenina, la que ganó España y la del piquito de Rubiales, se sincera hasta Gonzo y expone su juicio personal sobre lo que sucede en su deporte

Era uno de los momentos más esperados de estos últimos tiempos. Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del pasado Mundial de fútbol femenino que ganó España. fue la protagonista del programa de La Sexta Salvados. Y allí, junto a Gonzo, su presentador, habló de la Copa del Mundo ganada en Nueva Zelanda y Australia y de todo lo que ha sucedido en la Selección española en los últimos meses.

El piquito de Rubiales

"Si sirve para que haya mejoras definitivas, el hecho de que se haya empañado nuestro Mundial, habrá merecido la pena. Hay cosas que pedíamos mucho más allá que el beso. Esto lo hemos intentado llevar siempre de forma interna. Por todo lo del beso y lo que pasó después... Es obvio que no nos sentimos a gusto en el lugar de trabajo. Que personas de la Federación que deben velar por los intereses de los jugadores y las jugadoras miren hacia otro lado no es muy seguro".

Lo mejor del Mundial

"Cuando fuimos corriendo hacia nuestras familias tras ganar a Inglaterra en la final. Ellos más que nadie sabían lo que habíamos sufrido para estar ahí. Y luego ya cuando levantamos la Copa, fue una imagen única".

La desigualdad por sexos en el fútbol

"El salario mínimo es un salario bajo para una futbolista profesional. Nuestra profesión implica una dedicación total, con viajes, con restricciones y con muchas cosas. La desigualdad es obvia, pero nosotras no pedimos cobrar lo mismo que los hombres, porque no creemos que tenga que ser así, sino igualdad de condicionas y una apuesta. Ahora mismo el Barça gana dinero con nosotras, por ejemplo. Hoy en día voy a algunos campos y pienso '¿cómo podemos jugar en este campo?'... Está en peligro nuestra integridad como futbolistas. Estamos hablando de una Liga profesional. Cuando cambió el nombre, para mí solo cambió eso. Pero en los actos y los hechos no veo muchas cosas. Aún queda mucho camino por recorrer. Tenemos un gran ejemplo no muy lejos, en Inglaterra. Intentemos mirarlo y aprender de ello".

La convocatoria de la nueva seleccionadora

"Por mi parte fueron momentos difíciles, con nerviosismo y ansiedad. Se nos obligaba por ley a acudir a un sitio que no queríamos acudir si no se producían unos cambios. No entiendo que haya una ley que te obligue a ir con la Selección si una o uno en un momento determinado no se siente bien para ir. En el partido contra Suecia fuimos a ver lo que pasaba y eso nos hizo jugar sin presión. Llevábamos días sin dormir y casi sin entrenar... Cuando se acabó el partido se desprendía admiración y orgullo entre todas por todo lo que habíamos hecho. mí personalmente no me llamó Montse Tomé. Sí que es verdad que después hablamos todos y ella dijo que con algunas sí que había hablado, pero conmigo no. Me enteré cuando vi la lista, al mismo tiempo que todo el mundo. Al principio flipé, sí, porque no esperaba estar ahí. Nos sorprendió".

Cambios que vienen

“Espero que así sea porque ha habido un compromiso y ha intervenido el CSD, ya no estamos hablando solo de jugadoras y Federación. Me gustaría pensar que todo lo que se habló pasará, pero si nos hemos plantado dos veces, por qué no una tercera... Siempre es una opción”.

Apoyo del fútbol masculino

“No lo esperaba. Agradezco el apoyo de todos los que sí que lo hicieron. Me gustaría centrarme en los que sí lo hicieron”

