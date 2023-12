Tres veces campeón del mundo de F1... ¡y no le alquilan un coche a Verstappen!

Hace ya más de un mes que terminó el Mundial de Fórmula 1 2023 en el que Max Verstappen volvió a coronarse como campeón del mundo. El piloto de Red Bull se paseó por los diferentes Grandes Premios por segundo año consecutivo, ya que no tiene rival. Lejos queda ya aquel campeonato que logró -el primero de los tres que lleva- en la última vuelta de la última carrera pugnando contra Lewis Hamilton. El neerlandés se ha convertido en el rival a batir, pero parece que se ha encontrado un adversario fuera de las pistas que le ha conseguido frenar.

Y es que Max Verstappen, al igual que el resto de pilotos de la parrilla, se encuentra de vacaciones. El de Red Bull es consciente de que el curso que viene tendrá que intentar repetir triunfo en lo que será el Mundial de Fórmula 1 más largo hasta la fecha. Es por ello que tras ganar el último campeonato y los dos anteriores ahora está disfrutando de unos merecidos días libres antes de tener que volver a ponerse manos a la obra para ir probando su nuevo monoplaza para este curso.

Pues Max Verstappen se encuentra pasando unos días de sus vacaciones en Portugal con sus familiares y amigos y han elegido la zona del sur del país luso para instalarse. Allí, en la localidad de Portimao, han aprovechado para reservar el Autódromo Internacional del Algarve para echar unas horas disfrutando de su pasión que es la velocidad y los coches, pero fue en el aeropuerto de Faro donde el piloto de Red Bull sufrió una derrota inesperada.

El tres veces campeón del mundo se acercó al mostrador de la empresa Sixt para alquilar un Mercedes-AMG GT, pero se llevó una sorpresa al recibir la negativa por parte de los trabajadores, que le dijeron que no podían dárselo. El motivo que le daban a Max Verstappen para no darle este deportivo de la marca alemana era que el seguro exigía que el conductor tiene que tener al menos 30 años y el de Red Bull sólo tiene 26, por lo que ser el mejor piloto actualmente no le garantizaba poder coger el vehículo que quisiera.

While on holiday in Portugal, Max Verstappen was denied by the staff of the car rental firm, Sixt, for being "too young" to drive a car that can do 195 mph.



The car? A Mercedes-AMG GT. pic.twitter.com/fGXYHWAAEO