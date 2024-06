El Real Madrid se une a la lucha por uno de los grandes objetivos del Barcelona

El club blanco, flamante campeón de la Champions y de LaLiga, peina el mercado para encontrar al sustituto de Toni Kroos y se ha fijado en uno de los jugadores pretendidos por los culés.

En las oficinas de la dirección deportiva del Real Madrid comienzan a mirar a la próxima temporada tras un gran triplete en el que han conseguido la Supercopa de España, LaLiga EA Sports y más recientemente la Champions League al imponerse por 2-0 al Borussia Dortmund en Wembley. Entre los nombres que manejan para reforzar la plantilla de Carlo Ancelotti está sin duda, Kylian Mbappé, pero también aparecen otros jugadores de gran nivel como Alphonso Davies o, incluso, el pretendido por el Barcelona Joshua Kimmich.

Y es que la marcha de Toni Kroos va a dejar un vacío muy importante en el Real Madrid. Luka Modric continuará, pero con un papel secundario, pero el hueco del germano quieren intentarlo tapar de la mejor forma posible y es por ello que se han fijado en Joshua Kimmich. El polivalente futbolista del Bayern de Múnich termina su contrato en 2025 y en el caso de no renovar podría salir este mismo verano, algo parecido a lo que podría ocurrir con Alphonso Davies.

Pelos de punta con este vídeo de Kroos 🤍pic.twitter.com/8Hat71ddcA — Danik (@DanikRM_) June 2, 2024

A Joshua Kimmich le sigue el Barcelona desde hace varias temporadas y ahora, con la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, podría ser un club más tentador para él, aunque se ha especulado con que habría rechazado la oferta culé, ya que la situación económica del Barça no es la mejor para convencer a un futbolista que es polivalente y que puede jugar como mediocentro o lateral derecho.

En la pelea entraría el Real Madrid, pero quedándole un año de contrato el Bayern de Múnich trataría de sacar bastante dinero por él. Eso sí, que Joshua Kimmich abandone el Allianz Arena no es 100% seguro, ya que él mismo asegura que tras la Eurocopa tendrá una conversación con el equipo germano para solucionar su futuro. "No depende sólo de mí, sino también del club", respondió ante los medios cuando le cuestionaron por un futuro en España.

Los Joaos

Por otro lado, en el Barcelona se habla de que el club azulgrana ha parado el fichaje de Guido Rodríguez. Ya sea por el esquema de Hansi Flick, diferente al de Xavi Hernández, y a que tienen que vender antes de las llegadas, el mediocentro argentino podría ver que su situación toma un giro radical y se tendría que buscar otro equipo al que llegar gratis tras desvincularse el próximo 30 de junio del Real Betis.

🟢 Nuevo escenario para Guido Rodríguez. El preacuerdo que el futbolista y sus agentes alcanzaron con el Barcelona expiró ayer, 31 de mayo #Betis https://t.co/EuM0LiCIiS — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) June 1, 2024

Además, la marcha de Xavi Hernández, que no contaba con Joao Félix, abre la puerta para que Joan Laporta se vea decidido a intentar retener al futbolista portugués. Para ello buscarán otra cesión con el Atlético de Madrid y también intentarán alargar el préstamo de Joao Cancelo, ya que ambos quieren seguir en el Barcelona y no regresar ni al cuadro colchonero ni al Manchester City. Eso sí, el Barça sólo aceptaría esa opción si no hay ninguna cláusula de compra obligatoria.