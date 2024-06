Un manteo, el capote, la petición de Vinicius...: así fue la fiesta del Madrid

El Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0 en Wembley, lo que significa que los de Carlo Ancelotti suceden en el trono al Manchester City como el vigente campeón de la Champions League. Los goles de Dani Carvajal y de Vinicius valieron la Decimoquinta para los de Concha Espina y una vez que el colegiado esloveno Salvko Vincic señaló el final los futbolistas merengues celebraron sobre el verde este histórico triunfo en un estadio mítico del fútbol europeo como es el feudo londinense.

En esa celebración uno de los grandes protagonistas fue, sin duda, Nacho Fernández. El capitán del Real Madrid fue el responsable de levantar el trofeo al cielo de Londres, un gesto que unos pocos afortunados han tenido la suerte de realizar. El defensa, además, fue cuestionado por su futuro, pero no quiso desvelarlo y los aficionados tendrán que seguir esperando para conocer su decisión final: si se marcha a la MLS o decide ampliar su contrato con el club blanco. También quiso sacar el famoso capote, una imagen icónica de Raúl González Blanco o Sergio Ramos.

Nacho with the Ramos "El Matador" tradition passed on from Raul. 🤍 pic.twitter.com/13xgbkKt3a