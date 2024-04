Tebas se lanza a la yugular de Carlos Herrera y le deja para el arrastre

El presidente de LaLiga, ahora aliado de Pedro Rocha, critica con dureza al comunicador de la COPE por su decisión de presentarse a las elecciones de la RFEF. Además, carga contra Florentino

Javier Tebas se ha olvidado de cuitas con la Federación y ahora, enterrada el hacha de guerra entre LaLiga y el máximo organismo futbolístico nacional, camina de la mano con Pedro Rocha, a expensas de que tras prestar declaración como testigo por su papel en el Caso Rubiales pueda salir como investigado, antiguo imputado.

Y como va de la mano de Pedro Rocha, de quien aseguran fuentes muy próximas a la RFEF que será proclamado presidente el próximo 15 de abril, el enemigo tiene nombre. Y micrófono. Carlos Herrera, el presentador de la COPE, que lleva varios meses vociferando en el desierto anunciando su intención de haber concurrido a las elecciones federativas, primero, y luego denunciando la selva de votos cautivos existentes en la Asamblea de la Federación. Así que Tebas, una persona incendiaria pero que mide perfectamente cada paso que da, decidió atacar con inusitada dureza al 'enemigo'.

🗣️Carlos Herrera, en @partidazocope: "Si todos los que dijeron que me iban a avalar hubiesen soportado las presiones de Javier Tebas y Pedro Rocha, tendría más de 21 avales para poder presentarme a las elecciones de la @RFEF" pic.twitter.com/27YJROSRPl — solofichajes123 (@solofichajes123) April 12, 2024

"La primera vez que me enteré de que Herrera quería presentarse a presidente de la RFEF fue cuando Roberto Gómez le entrevistó con De la Morena. Creía que era una 'Robertada'. Es legítimo lo que él quiere. Tampoco le he oído mucho criticar a la Federación estos años", comenzó de forma más o menos pausada. Pero luego, el volcán.

"He tenido una reunión con Carlos Herrera y después de hablar con él hora y media me di cuenta de que no podía ser presidente de la Federación. Me dijo 'ya he resuelto el problema de la Superliga, he hablado con Florentino y el fin de semana la Superliga y entres emana LaLiga'. Le dije 'no te has enterado de nada'. En esta casa 40 de los 42 clubes están en contra del proyecto", disparó dejando claro que no va a recibir el apoyo de los clubes.

"Carlos Herrera me critica. No es cuestión de continuismo con lo de Rubiales o no, es buscar soluciones a un sistema de años atrás, desde Villar, que ya lo denuncié. Es la primera vez que llevo seis meses que no nos caen misiles desde la Federación. Estoy seguro de que podemos encontrar miles de personas mejores que Rocha, pero ¿hay alguna viabilidad de que alguna de ellas pueda ser presidente de la Federación? Y yo me tengo que saber adaptar para cambiar la Federación. ¿Rocha puede liderar? Depende del equipo que se rodee y las decisiones que tome. Espero que lo primero que haga sea un departamento de 'compliance' serio", continuó. "No hace falta un outsider", concluyó.

Contra Florentino y Rubiales

Si Tebas tiene dos enemigos, son Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Luis Rubiales, el ex presidente de la RFEF. Para ellos también hubo, que Tebas cuando se incendia es mucho Tebas. "Florentino nunca pierde, siempre digo lo mismo. Hay que estar siempre atento, alerta. No para. El proyecto de la Superliga no es un modelo de competición, es un modelo de gestión donde los clubes más ricos cambian. Ellos generan mucho y ya repartirán al resto en solidaridad. Era como la época feudal. Estaba el castillo, iban los vasallos...". Y para Rubiales, estopa. "Montó organización criminal, estaba perfectamente estructurado si ves las conversaciones. Había una cierta jerarquía que se necesita en una organización. Estoy seguro de que van a salir más cosas. Algunas ya las sabía, pero no tenía pruebas".