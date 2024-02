Javier Tebas da prácticamente hecho el fichaje de Kylian Mbappé por el Madrid

El máximo mandatario de LaLiga ha hablado sobre la más que posible llegada del todavía delantero del PSG al Santiago Bernabéu el próximo 30 de junio cuando el francés quede totalmente libre.

Pese a que las relaciones entre Javier Tebas y el Real Madrid no son buenas, el máximo mandatario de LaLiga ha hablado sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al campeonato francés. El presidente de la patronal está al 99% convencido de que delantero de Bondy aterrizará en el Santiago Bernabéu una vez que termine su vinculación con el PSG el próximo 30 de junio, cuando concluya su contrato con el club del Parque de los Príncipes.

Hace ya dos semanas Kylian Mbappé comunicó al PSG que se iría a final de temporada. Nasser Al-Khelaifi quería pelear de nuevo por tratar de renovar al que fuera campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022, pero ya el delantero ha dejado claro que no aceptará ninguna propuesta que la entidad parisina le ponga sobre la mesa. Por muy llamativa económicamente hablando que sea, la decisión del capitán de la selección francesa es clara: se marchará el 30 de junio.

Esta es la primera vez que el culebrón Kylian Mbappé toma una importancia bastante considerable y realista, ya que en las ocasiones anteriores siempre jugó con la ambigüedad en sus declaraciones y esta vez ya es oficial que se marchará del PSG. El destino, la gran incógnita. Aunque todos apostarían por el Real Madrid, su agente y madre, Fayza Lamari, ya ha tanteado al Liverpool y al propio cuadro blanco, como desvelamos en exclusiva en ESDIARIO.

Además, también hemos contado recientemente que el Liverpool se ha echado para atrás porque no creen que vayan a alcanzar las altas pretensiones que pide tanto Kylian Mbappé como su representante. En cuanto al Real Madrid, el acuerdo no está firmado y desde el club de Concha Espina le han puesto sobre la mesa una oferta que debe aceptar o rechazar. La pelota está en el tejado del todavía delantero del PSG, pero parece que acabará aceptándola porque no tiene pinta de que nadie vaya a aceptar sus enormes demandas.

Ante esta situación de que Kylian Mbappé está cerca de llegar a LaLiga EA Sports, el presidente del organismo, Javier Tebas, está empezando a celebrar su fichaje. "Sabiendo que se va del PSG, hay un 99% de posibilidades de que fiche por el Real Madrid, pero no sé si ya está firmado", aseguró el máximo mandatario de la patronal en una entrevista que ha concedido en Francia.

"Está claro que es una gran noticia para el Real Madrid y para el fútbol español", continuó diciendo Javier Tebas. "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Desde mi punto de vista, Bellingham, Haaland y Mbappé son los tres más dominantes del planeta y dos de ellos estarán en el Real Madrid", añadió, dejando claro que cree que el francés llegará al campeonato español la próxima temporada.

Alaba al Real Madrid

Por otro lado, Javier Tebas también habló sobre la situación económica del Real Madrid, la cual alabó. "Están en una situación óptima. El presidente y el director general son muy buenos gestores. Sus resultados financieros son muy buenos y pueden gastar mucho más de lo que gastan. Ha sido muy prudente y se ha preparado para el fichaje de Mbappé", comentó el presidente de LaLiga, que también aprovechó para mandarle un recado al club blanco sobre la gestión y creación de la Superliga.

Por último, también valoró el impacto que la llegada del galo puede tener en el campeonato español. "Fichar a grandes jugadores es un gran impulso. Por supuesto que es mejor tener grandes nombres. Tener a entrenadores como Mourinho o Guardiola es útil, pero futbolistas como Cristiano Ronaldo, Neymar o Messi se han ido y LaLiga sigue funcionando muy bien", comentó. "No obstante, Mbappé nos ayudará a consolidar todo lo que ya hemos conseguido", afirmó Javier Tebas.