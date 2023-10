El futuro del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti: 3 ofertas

El técnico italiano tiene muy claro lo que quiere hacer, pero si su principal opción de futuro falla tiene ofertas de dos selecciones nacionales y de un equipo de la Premier.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene muy claro lo que quiere para su futuro. Acaba contrato a final de la presente temporada, el 30 de junio de 2024, y a un técnico de su categoría que ha ganado cuatro Champions League y el campeonato nacional de las 5 grandes ligas europeas (España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia) no le van a faltar ofertas. De hecho tiene 3 muy claras, una de un club de la Premier y dos de selecciones nacionales, una de ellas conocida y reconocida por él mismo: la selección de Brasil.

No obstante su prioridad, su plan A, no depende de él: Ancelotti quiere quedarse en el Real Madrid y eso no está del todo en sus manos. Lo que sí tiene muy claro es que si la el club merengue le hace una oferta de renovación, él la aceptará. Es feliz en Madrid y en el Real Madrid y su prioridad es permanecer al menos otra temporada más en la capital de España.

Ancelotti ha ganado 4 Champions League, dos con el Milan y dos con el Real Madrid, y las 5 ligas más importantes de Europa con Milán, Real Madrid, PSG, Chelsea y Bayern de Munich

En todo caso, el futuro de un entrenador siempre depende de que la pelota entre o no en la portería, de que le acompañen los resultados. Y más en un club de la máxima exigencia como el Real Madrid. Por eso, si la oferta de renovación no llega o las cosas no salen bien en lo deportivo esta temporada, Ancelotti aceptaría el plan B la oferta de Brasil, la selección pentacampeona del Mundo. Es la única opción ilusionante para él ahora mismo.

Otras dos ofertas más: una selección y un club

De Brasil tiene ya una oferta en firme y por escrito, pero no es la única que ha recibido. Otra selección también le ha enviado un ofrecimiento por escrito que en principio no va a aceptar, pero que sí tiene atractivo personal para él. Se trata de la selección de Canadá, país de donde es originaria su mujer y donde posee una casa espectacular, concretamente en Vancouver. Tiene motivos personales para aceptarla, pero falta probablemente la motivación profesional, el reto deportivo.

Y, por último tiene también una oferta de un poderoso club inglés que en esta ocasión le llega de manera verbal a través de su representante. Se trata del Manchester United que ha contactado con él de manera menos formal que Brasil y Canadá, pero que también va totalmente en serio a por el técnico italiano.

El mensaje que el llega a Ancelotti desde Inglaterra es claro: tiene abiertas las puertas del Manchester United si así lo desea

Esa opción ahora mismo está descartada por parte del entrenador. A sus 63 años tiene muy claro que no entrenará a ningún club que no sea el Real Madrid y si eso no es posible la próxima temporada sólo contempla la opción de ser el seleccionador nacional de Brasil.