"Vinicius es culé" y "Rodrygo pesetero": el Barcelona no supera sus no fichajes

Andre Cury, ex directivo del Barcelona encargado del mercado suramericano, carga contra los dos ex madridistas y critica el fichaje por el Real Madrid de sus dos brasileños

Vinicius y Rodrygo se han convertido, por méritos propios, en algunos de los mejores futbolistas del mundo y en los mascarones de proa del Real Madrid. De aquel jovencito brasileño tremendamente descarado pero que no metía un gol al que llamaban despectivamente Ficticius y de ese delantero tímido que no destacaba por nada a los futbolistas descollante de hoy en día no ha pasado mucho tiempo, ni siquiera el suficiente para que el Barcelona esté aún atormentado porque Vini y Rodrygo prefirieron vestir de blanco que de azulgrana. Como lo oyen.

Quien desveló que Vinicius y Rodrygo estuvieron muy cerca de fichar por el Barcelona y que eso todavía siente mal en Can Barça ha sido André Cury, agente de Vitor Roque, flamante nuevo fichaje del equipo azulgrana y durante más de diez años responsable del mercado suramericano dentro de la dirección deportiva del conjunto culé. En una entrevista radiofónica en El Larguero de la Cadena SER, Cury habló sin tapujos, sin pelos en la lengua, de lo que pudo ser y no fue: un Vini Jr correteando por el Camp Nou y no por el Bernabéu junto a su compadre Rodrygo.

"Estaba todo arreglado entre el Barcelona y Vinicius y el Madrid se enteró de que estaba en La Masía y le invitaron a ir a Valdebebas, pero en el Madrid ni le conocían. Vinicius se fue al Madrid porque fue lo que eligieron sus agentes. Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron. Vinicius me dijo que era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG. Me lo dijo él, no lo sé por otros", dijo Cury.

Cury tiene para todos

Por supuesto, esa afrenta no la olvida Cury, ni tampoco la secretaría técnica del Barcelona, y para criticarla aprovechó el nombre de otro madridista, Rodrygo, a quien tildó de pesetero por preferir el Bernabéu al Camp Nou. "Lo de Vinicius es un tema de traición. A Rodrygo le teníamos atado, pero decidió no venir. Con Vinicius estuvimos hablando, pero cuando nos traicionó fuimos a por Rodrygo. Para mí Rodrygo es más completo que Vinicius. Fuimos a Santos a negociar por él, no cerramos el acuerdo y llegó el Madrid con mucha más fuerza económica. Su padre me decía que si lo arreglaba entre el Santos y el Barcelona, Rodrygo se iría al Barcelona por menos dinero".