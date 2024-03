El doloroso relato de María Vicente tras su grave lesión: "Oí crack y..."

La atletla española, especialista en pruebas combinadas y triple salto, ha sufrido una grave lesión durante su participación en los Mundiales Indoor y se queda fuera de los JJOO de París.

Cuando se habla de la cara amarga del deporte este es el claro y vivo ejemplo. María Vicente llegaba a los Mundiales de atletismo indoor de Glasgow como una de las favoritas para llevarse una medalla en el pentatlón. La atleta española volvía a las pruebas combinadas después de centrarse en longitud y triple salto precisamente debido a las lesiones. De nuevo la mala suerte golpea a la catalana y se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París, donde era una de las posibilidades más reales de medalla para España.

El día comenzó sobre ruedas para María Vicente, que se llevaba la primera prueba del 60 metros valla haciendo además récord personal en esta prueba durante un pentatlón, que en el caso del indoor son estas cinco pruebas: 60 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de peso, salto de longitud y 800 metros.

Fue cuando se disponía a realizar su segundo salto en la prueba de salto de altura cuando el tendón de aquiles de su pie izquierdo se rompió completamente. La atleta rápidamente se daba cuenta de que la lesión era grave y no podía evitar el llanto y las lágrimas mientras exclamaba desconsolada: “¡No, por favor, no!”.

😱Por favor, no, por favor no...



😢María Vicente se lleva la mano al tendón de Aquiles... No no gusta nada esta imagen...



😔Con lo bien que estaba la española #WICGlasgow2024 @wicglasgow24



🔴EN DIRECTO: https://t.co/XtzAdLv6PG pic.twitter.com/C7mFryLflB — Teledeporte (@teledeporte) March 1, 2024

Se trata de una de las lesiones más dolorosas y complicadas del deporte en general y más si hablamos de atletismo. No solo se pierde, evidentemente, estos mundiales en los que llegaba con muchas aspiraciones no solo de ganar sino de llevarse el oro, sino que tampoco estará en la cita que ningún atleta quiere perderse: los Juegos Olímpicos. Este verano serán en París y María de Vicente era una de las posibilidades más reales de medalla para el atletismo español.

Tras la tragedia, María Vicente pasaba -en silla de ruedas- por la zona mixta y no podía evitar romperse al hablar de cómo se había producido la lesión. "No he tenido ningún aviso. He metido el apoyo y he escuchado un 'crack'. Estoy temblando y en shock", expresaba de nuevo entre lágrimas la catalana que, eso sí, asegura que lo afrontará con energía y volverá más fuerte. Energía que le ha llegado seguro con la gran cantidad de mensajes que le han llegado: “Quería dar las gracias a todos por los ánimos y la bienvenida después de la otra lesión. Espero recibirlos de nuevo tras el tiempo que haga falta”.