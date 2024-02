Asalto al tren de los Juegos: un descalabro olímpico

Un empleado del Ayuntamiento de París presentó el pasado lunes una denuncia por el robo de un ordenador y memorias USB que contenían planos de seguridad para los próximos Juegos Olímpicos de Verano, que se celebrarán en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto.

La cadena de televisión gala BFM constató este martes dicho robo en la Gare du Nord y también que ya se ha abierto una investigación policial. Eran las 19:30 horas del 26 de febrero cuando este empleado del Ayuntamiento, ingeniero de 56 años, denunció en la comisaría de la propia estación ferroviaria el hurto que acababa de sufrir.

