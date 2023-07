La selección española cae con polémica y crueldad en la final del Europeo Sub21

El combinado que dirige Santi Denia perdió por 0-1 frente a Inglaterra en Georgia y el equipo nacional se queda a las puertas del sexto entorchado. Abel Ruiz erró un penalti en el descuento.

La selección española Sub21 se enfrentaba a Inglaterra en la final del Europeo que se celebraba en Rumanía y Georgía. Los hombres de Santi Denia cayeron por 0-1 pero hubo polémica, ya que en el tanto de los británicos había jugadores muy cerca de la barrera de España, algo ilegal por el reglamento. Además, en el añadido hubo un penalti a favor del combinado nacional, pero Abel Ruiz lo falló y así la rojita se quedó a las puertas de conseguir su sexto entorchado en Europa.

Santi Denia, el sucesor de Luis de la Fuente en la selección Sub21, quería levantar su primer trofeo con este combinado después de haber ganado el Europeo con la Sub19. El que fuera central del Atlético de Madrid en el famoso Doblete salió de inicio con: Arnau Tenas; Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Antonio Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Sergio Gómez; Abel Ruiz.

El choque comenzó de una manera complicada para la selección española Sub21. Los ingleses se acercaron a la portería de Arnau Tenas durante los primeros minutos, pero los pupilos de Santi Denia aguantaron ese chaparrón inicial y reaccionaron. De hecho, Álex Baena a punto estuvo de adelantar a España con un disparo colocado desde la frontal y posteriormente Paredes y Rodri también metieron el miedo en el cuerpo a los Three Lions.

Los minutos pasaban y los ingleses ofrecían un partido trabado, buscando que el juego de los españoles no encontrase continuidad. Antes del intermedio avisó con un testarazo de Colwill que se estrelló en la madera, pero en los 5 minutos de añadido no perdonó Palmer con un lanzamiento de falta que chocó en la barrera y se metió en la portería de España Sub21. Se revisó, pero desde el VAR no vieron la infracción de los jugadores ingleses. La celebración, con provocación, derivó en una tangana entre los jugadores y los banquillos.

Con el 0-1 para los ingleses se fueron ambos equipos a vestuarios y en el segundo acto se podían esperar más piques y faltas, pero España demostró su calidad para apretar y buscar el empate. Lo consiguió Abel Ruiz, pero el delantero del Braga estaba en fuera de juego y el tanto no subió al electrónico.

España no se rinde

Insistió el combinado español, pero no conseguían ver portería. El lanzarse a por el empate también hizo que se rompiese el centro del campo y los ingleses también tuvieron las suyas, pero varias intervenciones estelares de Arnau Tenas permitía a los de Santi Denia mantener las esperanzas para empatar esta final del Europeo Sub 21 que se estaba celebrando en Georgia.

Con la entrada de Rodrigo Riquelme y Gabri Veiga España Sub21 continuó disfrutando de buenas llegadas, pero el tiempo pasaba y nadie era capaz de perforar la red de la portería que defendía Trafford. Arnau seguía brillando a la vez que mantenía la diferencia, pero cuando Inglaterra prácticamente cantaba ya el alirón, Colwill cometió un penalti sobre Abel Ruiz a falta de 10 segundos.

El colegiado se lo comió, pero desde el VAR le avisaron. Fue a revisarlo y al ver las imágenes no lo dudó. Abel Ruiz asumió la responsabilidad y lo falló. Trafford lo detuvo, Aimar Oroz cogió el rechace y se volvió a topar con el arquero rival. El tercer balón dividido cayó a Camello, que lo mandó a las nubes. Ahí ya no hubo tiempo para más y los ingleses se proclamaron campeones del Europeo Sub21.