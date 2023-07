Nuevos problemas para el Barcelona: los socios abandonan al equipo esta campaña

El club azulgrana no ha llegado a la venta de abonos que tenían marcada como ideal en esta temporada en la que se trasladarán al estadio de Montjuic mientras siguen las obras en el Cam Nou.

El verano continúa siendo un quebradero de cabeza para Joan Laporta y toda la directiva del Barcelona. La gran noticia es que podrán participar en la próxima Champions League, ya que la UEFA no le ha sancionado, pero en el club azulgrana siguen teniendo problemas económicos para fichar futbolistas, pero también se han llevado un nuevo mazazo con el apoyo que tendrán la próxima temporada en el estadio de Montjuic.

El Barcelona está viviendo un verano muy movidito. Muchos rumores sobre posibles fichajes, pero por ahora sólo han llegado de forma oficial Íñigo Martínez e Ilkay Gündogan. Ambas llegadas han sido criticadas por Ronald Koeman, que sigue con su particular guerra con el Barcelona. El técnico neerlandés asegura que la filosofía culé está siendo la de no pensar en el futuro y de ahí el palito al que fuera su ex equipo.

Y es que, aunque parece que el futbolista brasileño Vitor Roque llegará al Barcelona proveniente del Club Athletico Paranaense, los culés han perdido la oportunidad de contratar a Arda Güler, que prefirió aceptar la oferta del Real Madrid en lugar de la propuesta azulgrana. Una de las mayores críticas que ha recibido la dirección deportiva del club catalán es que van retransmitiendo cada movimiento, viaje, conversación, oferta o lo que sea.

Spotify Camp Nou

🚧 UNDER CONSTRUCTION 🚧 pic.twitter.com/170h2wEPue — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2023

Pero es que, además, no consiguen vender a Kessié, Ansu Fati, Raphinha o Ferran Torres para aligerar la masa salarial. No llegan ofertas convincentes a las oficinas del Camp Nou porque los clubes saben de la necesidad del Barça de vender y tratan de aprovecharse de ello. Es cierto que todavía queda mucho verano y seguro que se producirán movimientos, pero ahora mismo este problema es un quebradero de cabeza para la directiva culé.

El Barça caminará 'solo'

Pero algo que ha causado una gran sorpresa en la cúpula del Barcelona es el número de solicitudes que han recibido para sacar el abono en el estadio Lluís Companys de Montjuic de cara a la próxima temporada. Cabe recordar que las obras del Camp Nou obligan a los azulgranas a cambiar la sede durante el siguiente curso y en la directiva eran optimistas creyendo que iban a recibir unas 27.000 peticiones.

Así está el Camp Nou, en pleno proceso de remodelación 🏟️😯



📹 @FCBarcelona_es pic.twitter.com/aOP1OnKA1k — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2023

Directamente este cambio comenzó mal debido a los altísimos precios que pusieron. Tuvieron que recular y descontar prácticamente el 50% en cada grada, pero ni así han conseguido reunir a una masa bastante grande que esté dispuesta a acudir a Montjuic la temporada que comenzará en un mes. Y es que 16.864 personas, 10.000 menos de las esperadas, han pedido el abono para acompañar al Barça en su éxodo al Lluís Companys.