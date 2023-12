Joao Félix se venga de sus excompañeros: del ¿quieres pelear? al beso a la grada

El portugués, que aún pertenece al Atlético, fue el verdugo de los rojiblancos con una actuación estelar y el único gol de un encuentro en el que lanzó un beso a la hinchada colchonera.

Fue el nombre de la semana y también lo fue el del partido del domingo. Joao Félix protagonizó una actuación estelar contra el Atlético de Madrid y el único tanto del encuentro fue obra del portugués que fue sustituido por Xavi en el tramo final del encuentro y despedido con su nombre coreado por la extrañamente despoblada grada de Montjuic.

El atacante luso estaba extramotivado para demostrar a Simeone que su trato fue injusto con él mientras compartieron vestuario en el Metropolitano. Y lo logró. Ya había intentado picar a sus excompañeros con algunas declaraciones previas al partido que resultaron ser fuera de tono, pese a que los jugadores del Atlético no entraron demasiado al trapo.

Pero comenzó el encuentro y rápidamente se vio que iba a ser el partido del portugués, que aún pertenece al Atlético, pero que, bajo ningún concepto, quiere volver a estar bajo la disciplina del Cholo Simeone. Y lo que tenía que suceder, pasó, y Joao Félix marcó tras un imperdonable error de Nahuel Molina y un extraordinario gol al batir por encima a Jan Oblak en su salida.

Si había alguna duda de si el portugués iba a celebrar o no el gol, Joao Félix se encargó de despejarla. "Ha sido espontánea. Te pones en el calor del partido. Fue como un alivio por todo lo que he vivido sobre todo en el último verano. Las personas cerca saben lo que ha sido y ha sido más para ellos", declaró el luso después del partido.

Lo que sí que pudo llegar a molestar a la hinchada rojiblanca fue el beso que mandó a unos cuantos cientos de seguidores colchoneros que vieron a perder a su equipo ante el Barcelona.

Líos de Joao Félix con sus excompañeros

Después del tanto, Joao Félix se vio involucrado en diversos lances del juego con algunos de los que eran sus compañeros, aunque con ninguno llegó a tal extremo como con José María Giménez, al que el Cholo prefirió dejar en el vestuario tras el descanso para evitar males mayores.

A la conclusión del encuentro, Joao Félix aclaró que "me llevo bien con todos los compañeros del Atlético, no tengo nada contra ellos. Los quiero mucho y que les vaya bien. He pasado más tiempo con ellos que con mi familia. Les quiero mucho", aunque no hizo ninguna mención concreta sobre Giménez y despachó el asunto del Cholo con un lacónico "no me he cruzado con él".

"Cada uno es dueño de sus actos, ya somos mayorcitos. Me da exactamente igual", fueron las palabras, también lacónicas, de Marcos Llorente, uno de los más destacados del Atlético, sobre la actuación de su excompañero. Preguntado directamente por Joao Félix en la rueda de prensa posterior al partido, Simeone tampoco fue demasiado simpático. "No hablo de los rivales, me quedo con la segunda parte del equipo".