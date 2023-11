Guti se posiciona acerca del entrenador que le gustaría ver en el Real Madrid

El ex futbolista blanco dejó claro en una reflexión en El Chiringuito sus gustos acerca del próximo inquilino del banquillo madridista en caso de que Ancelotti no renueve su contrato

Anda el madridismo estos últimos días cariacontecido con la plaga de lesiones graves que asola todas las secciones del club, pero entretenido con la rumorología acerca del próximo inquilino de su banquillo, la próxima temporada. Carlo Ancelotti, actual entrenador, acaba contrato el próximo 30 de junio y el futuro del italiano es una incógnita.

El Chiringuito de Josep Pedrerol no podía quedarse fuera de juego en este asunto. Así, y aprovechando unas declaraciones de Jose Mourinho, ex entrenador madridista y actual preparador de la Roma, en las que hablaba del Real Madrid, le lanzaron la caña a Guti, ex futbolista blanco y ex entrenador en sus categorías inferiores. Mourinho vino a decir en una entrevista en la RAI que "Solo un loco se va del Madrid cuando el Madrid lo quiere. Y ése he sido yo. El único. Después de tres años el presidente y José Ángel Sánchez querían que siguiera... pero fui yo quien decidió. Un loco. Seguro que al mínimo gesto de Florentino, Carlo se queda. Es perfecto para el Madrid y el Madrid es perfecto para él".

A Guti le preguntó entonces Pedrerol acerca de si le gustaría volver a ver a Mourinho en el Santiago Bernabéu. Y el canterano sorprendió con una respuesta que nadie esperaba. "A mí me gustaría ver a Zidane otra vez en el Real Madrid... Hubo etapas con Mourinho que me aburría viendo jugar al Real Madrid, es la realidad", dijo Guti, para añadir que "Mourinho no es el perfil de entrenador para el Real Madrid". Guti tiene claro que su favorito para sustituir a Ancelotti es Zidane. "¿Por qué no una tercera etapa de Zidane en el Real Madrid? Hay entrenadores que pueden estar mucho tiempo y pasar muchas etapas en el Madrid, porque son los ideales".

Ancelotti, entre Brasil y la renovación

Mientras. el futuro de Ancelotti, que parecía apuntar a la selección brasileña al término de esta temporada, parece que sigue en el aire. El italiano acaba contrato con el Real Madrid pero el club madridista ya ha filtrado que está contento con el trabajo del cuerpo técnico del transalpino y que se han iniciado contactos preliminares para su renovación. Mientras, la crisis deportiva que vive la selección brasileña de fútbol provoca que en el país se exija un técnico local con conocimiento del sentimiento nacional, mientras la opción Carletto se diluye...