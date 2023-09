El Barcelona, atento a la situación de una estrella del United de cara a enero

Joan Laporta y la dirección deportiva del Barcelona sigue trabajando a pesar de que el mercado de fichajes cerrase hace ya dos semanas. Además de la llegada a última hora de Joao Félix a la Ciudad Condal, Deco y compañía peinan el mercado buscando buenas operaciones para la próxima ventana de traspasos, que se abrirá en enero. Uno de los nombres que suenan con fuerza es el de Jadon Sancho.

El extremo inglés, que llegó a Old Trafford proveniente del Borussia Dortmund a cambio de casi 100 millones de euros, tiene todas las papeletas, por ahora, para abandonar el Manchester United en la primera oportunidad que tenga. Jadon Sancho no cuenta ahora mismo para Erik Ten Hag, técnico de los red devils y su futuro parece que estará lejos del conjunto mancuniano, pero es cierto que su situación puede cambiar en cualquier momento.

Hace unos días saltaba la noticia de que Erik Ten Hag decidía apartar a Jadon Sancho por su actitud. El propio club informó que estará entrenando en solitario, lejos de sus compañeros, hasta que se resuelva "un problema de disciplina". Y es que el rendimiento del extremo británico no ha sido bueno desde que llegó del Borussia y el propio futbolista se ha encargado de avivar la llama al asegurar que le usan de chivo expiatorio por los malos resultados.

Erik ten Hag says he doesn't know if Jadon Sancho will play for Manchester United again 😕 pic.twitter.com/gVF75l4nPZ