El United pagó 100 kilos por él y le aparta por acusaciones de violencia y abuso

El Manchester United está viviendo una historia similar a la que vivió con Mason Greenwood. El jugador inglés fue acusado de maltrato y violación por parte de su pareja y el club mancuniano lo apartó hasta que este verano lo cedió en el último día de mercado de fichajes al Getafe. Ahora parece que le está sucediendo algo parecido a la entidad británica con el brasileño Antony, que ha recibido acusaciones por violencia y abuso.

El club inglés, el más laureado de Inglaterra junto con el Liverpool, ha reconocido este domingo las acusaciones de violencia doméstica y de abuso sexual contra el brasileño Antony y ha informado de que retrasará su regreso al equipo tras el parón de selecciones "hasta nuevo aviso". El sudamericano, por lo tanto, no se incorporará a la disciplina del equipo este lunes y estará apartado indefinidamente.

"El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony", señaló el club inglés en un comunicado emitido este domingo. "Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de proteger a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los supervivientes de abuso", añadió.

El jugador, de 23 años, fue desconvocado por la selección brasileña a principios de esta semana tras las acusaciones de agresión física hacia su ex novia Gabriela Cavallin, que están siendo investigadas por la policía y que él niega. El viernes, se conocía que otras dos mujeres le habían denunciado por presunta agresión sexual.

El Manchester United explicó que los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales durante el parón "deberán volver a entrenar el lunes". "Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones", finalizó.

Después de que el conjunto de la ciudad de Mánchester hiciera público el comunicado oficial, Antony también ha querido, a través de las redes sociales, dar su propia versión sobre todo lo que está sucediendo. El brasileño aseguró que trabajará para demostrar su inocencia y también ha informado que el ser apartado de los red devils es una decisión consensuada entre ambas partes.

