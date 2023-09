El Barça, protagonista del cierre de mercado con los Joaos y otro año sin Mbappé

Este viernes a las 23:59 se ha cerrado la ventana de fichajes de verano y el club azulgrana ha anunciado la llegada de los dos jugadores lusos, mientras que también se ha ido Eric García.

El viernes 1 de septiembre ha sido frenético en todo el fútbol europeo. La mayoría de los mercados de fichajes de las grandes ligas del viejo continente se han cerrado y ya no se puede contratar futbolistas a menos que estén libres. El gran protagonista fue el Barcelona, que ha realizado varias operaciones, tanto de salidas como de entradas, bastante relevantes en las que están metidos Joao Félix, Cancelo, Abde o Eric García.

Los dos grandes fichajes de última hora en la Liga EA Sports han llegado al Camp Nou. Joao Félix llega procedente del Atlético de Madrid en calidad de cedido, además de una renovación sorprendente del luso por el conjunto colchonero, y Joao Cancelo, que también llega en forma de préstamo desde el Manchester City. Además, el Barcelona ha anunciado oficialmente la venta de Abde al Real Betis, mientras que han cedido a Eric García al Girona, donde espera tener los minutos que no tendrá a las órdenes de Xavi Hernández.

❝Espero que sea el mejor año de mi vida❞



João Félix pic.twitter.com/jqOPSpEB0K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2023

En la capital de España casi no hubo movimientos en la zona de Chamartín. Pese a que algunos gurús aseguraban que había opciones de que Kylian Mbappé llegara al Santiago Bernabéu, no será así y el francés seguirá en el PSG. Sí que han salido Reinier, que se marcha cedido a Italia, y Álvaro Odriozola, que fue traspasado a la Real Sociedad, por lo que el lateral derecho regresa a su casa tras no triunfar en el Real Madrid.

Este viernes el Atlético de Madrid anunció las cesiones del ya citado Joao Félix y de Borja Garcés, mientras que no llegó ni ese delantero que quería el Cholo Simeone ni tampoco el centrocampista, por lo que Pablo Barrios debe dar un paso al frente. Un poquito más al sur, en Getafe, hubo bombazo, ya que consiguieron atar a Mason Greenwood, que llega desde el Manchester United. Además, también llegó al Coliseum Diego Rico.

Entre otros movimientos destaca el regreso de Vicente Guaita a la Liga EA Sports y vestirá la elástica del Celta. César Montes llega para reforzar la zaga del Almería, Álex Sola cambia la Real Sociedad por el Alavés y Boubakary Soumaré ha sido cedido al al Sevilla, mientras que el Olympique de Lyon ha pescado en el Betis contratando a Edgar Paul.

El mercado internacional...y Arabia Saudí

En el plano internacional también se han producido movimientos de última hora. Kuolo Muani ha llegado al PSG a cambio de 90 millones de euros, Hirving Lozano regresa al PSV, Gravenberch cambia el Bayern de Múnich por el Liverpool y Sofyan Amrabat y Sergio Reguilón jugarán en Old Trafford el próximo curso defendiendo la camiseta del Manchester United.

🇲🇦🇲🇦🇲🇦



🔴 Sofyan Amrabat = United 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

Hay que recordar que el mercado en España ha cerrado y los equipos no podrán fichar hasta que se abra el mercado de invierno a menos que el jugador esté libre. En este último caso Mariano Díaz podría llegar al Sevilla. Por otro lado, lo que no se descartan son ventas, ya que Arabia Saudí es la gran amenaza y su ventana de traspasos cierra más tarde, por lo que quedan unas semanas de tensión ya que si algún jugador se va no habrá margen de reacción para su equipo.