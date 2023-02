Fórmula 1: arrancan los tests de pretemporada con el 33 de Alonso como mantra

Será a las 08:00AM. Fernando Alonso se calará su nuevo casco, el mono color british green racing, se aupará a su AMR23, le arrancaran el motor... y la temporada 2023 de Fórmula 1, la que buena parte de la afición española espera que sea la de la victoria número 33 del asturiano en el pináculo del motor, habrá comenzado. Son los tests de pretemporada, tres días de pruebas en el circuito de Bahrein, tres ridículos días, donde las diez escuderías participantes tienen que probar todas las nuevas especificaciones y reglamentos aprobados para este año. Tres ridículos días de pruebas ante la temporada más larga de la historia, con 23 carreras largas más seis al sprint.





La llegada de Alonso a Aston Martin, un equipo que tiene el dinero por castigo y que dejó buenas sensaciones en la presentación de su nuevo monoplaza, ha despertado de nuevo un inusitado interés alrededor de la categoría, ya no sólo por la serie de Netflix Drive to Survive. Un interés que en el caso del aficionado español también vira sus ojos hacia el garaje de Ferrari, donde Carlos Sainz afronta su tercera temporada de rojo en igualdad de condiciones con su compañero, Il Predestinato Charles Leclerc, pese a los malos augurios previos por el cese de Mattia Binotto como team principal.

The SF23 is reallly complex there's somekind of intake under sidepod, maybe somekind of S duct venting on top ? is that even legal pic.twitter.com/pwktrI8cMz