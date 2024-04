Borja Prado se borra para la sucesión de un Florentino que irá a la reelección

Borja Prado Eulate (Madrid, 68 años) es el ex presidente, entre otras compañías, de Mediaset España y de Endesa. Y era, también, la persona elegida por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para sucederle al frente del club madrileño cuando decidiera dar un paso al costado. Tal y como les anticipó ESdiario el pasado mes de septiembre, Prado era El Elegido.

Este medio ya les anticipó que los pasos para el reemplazo de Pérez al frente del Real Madrid estaban dados, pero que la familia del empresario, que también es el propietario de la ganadería taurina Torrealta, no quería que lo fuera. Y finalmente ha ganado la familia, lo que ha provocado que las relaciones entre Florentino y Borja Prado se hayan enfriado hasta el extremo.

Todo aconteció en Navidad, y ESdiario les puede anticipar que todos los pasos que se dieron para que Borja Prado llegara al club con todo controlado se han desandado. Absolutamente todos. La orden de Florentino Pérez ha sido tajante en ese aspecto. Primero, Prado vendió el 15 por ciento de su paquete accionarial en Key Capital Partners, la consultora financiera favorita de Pérez y a la que el presidente ha metido hasta el tuétano dentro de la entidad madridista.

Real Madrid C.F. have appointed the former vice president of Key Capital Partners, Rodrigo Marín García-Manso, as the club’s new corporate director. #RealMadrid pic.twitter.com/xyjwpTEn5r