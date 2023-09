Florentino Pérez elige a su sucesor pero su familia no quiere que lo sea

El presidente blanco acordó con Borja Prado que el actual presidente de Mediaset se convirtiera en su sucesor como presidente blanco. Pero la familia del ex de Endesa no quiere que sea así

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hace ya tiempo que eligió sucesor para su cargo en la entidad blanca. El máximo mandatario blanco decidió antes de la pandemia, antes de las últimas elecciones a la Casa Blanca, que cuando abandonara el cargo en Chamartín sería Borja Prado, actual presidente de Mediaset y ex presidente de Endesa, la persona encargada de continuar con su legado en el Bernabéu. Pero ahora esos planes ya no son tan seguros...

Borja Prado, de 68 años y madridista confeso, mostró su intención de presentarse a las elecciones al Real Madrid de 2021 en círculos futbolísticos: el todopoderoso empresario español se reunió con el establishment del balompié, de entidades a representantes, para sondear las posibiidades de oficializar una alternativa a Florentino Pérez. Pero su movimiento llegó a oídos del actual presidente madridista, con antenas en todos los centros de debate. Y Florentino le propuso a Borja Prado otra opción: que no se presentara en 2021 y que esperara a que estuviera terminada la reforma del estadio. En ese momento Pérez daría un paso al costado y designaría oficialmente a Borja Prado como su heredero.

Borja Prado Eulate (68 años), bisnieto del maqués de Zuya, poseedor de una ganadería en Cádiz, favorita del torero Curro Romero, asesor de Florentino Pérez, director de Key Capital, creadora de la superliga y presidente de Endesa de 2010 a 2019. pic.twitter.com/70bvUUdhtu — La Resistrinker ✵ 🏴 (@resistrinker) February 21, 2023

Prado aceptó y se puso en marcha un movimiento para que el ex presidente de Endesa comenzara a formarse. Entró como accionista en Key Capital Partners (aunque luego vendió su parte), el fondo de inversión favorito del Real Madrid y de ACS, y posteriormente se rodeó de un equipo de expertos que, primero con el fondo franco-marroquí y la fracasada Superliga y luego en los despachos de Valdebebas, ha ido ganando experiencia en la gestión de entidades futbolísticas. Pero todo ha cambiado durante este 2023 y que Prado vaya a ser finalmente el sucesor ya no está tan claro, aunque Florentino Pérez no ha cambiado de idea.

Florentino, que quería abandonar la presidencia blanca con la inauguración del Nuevo Bernabéu, se ve con fuerzas para agotar el mandato, que vence en 2025. Prado además tuvo que aceptar la presidencia de Mediaset España y acometer el proceso de reforma integral de la compañía. Y su familia no quiere que, con 70 años, incremente aún más sus responsabilidades siendo presidente blanco. "Tiene que dejar de trabajar y dedicarse a sus nietos, que se olvide del Madrid", ha dicho su hija Pilar este pasado fin de semana, con motivo de un acto de homenaje a El Juli que se celebró en una finca sevillana de la ganadería de la familia, Torrealta.

Fernández de Blas, la segunda vía

Borja Prado no ha dicho nada. La última vez que su familia le presionó para no trabajar, cuando le dijeron que no aceptara el cargo de presidente de Mediaset, hizo oídos sordos. Ser presidente del Real Madrid es su sueño, así que será complicado alejarle de él aunque cualquiera sabe. Si no es Borja Prado el sucesor, Florentino Pérez tiene claro que sin esa opción, que es la que de verdad le atrae, la única alternativa continuista posible es la que encabezaría Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, persona con extraordinarias relaciones con su familia (era el presidente de la Peña Madridista a la que pertenecian los hijos de Florentino y es compañero de cervezas por Ponzano del hermano del presidente, Enrique Pérez) y con buenas relaciones con prácticamente todo el organigrama florentinista del club, aunque no tanto con el área ejecutiva.