Sigue la guerra entre el Madrid y LaLiga: estas son las medidas del club blanco

Nuevo capítulo en la batalla que Real Madrid y LaLiga de Javier Tebas tienen abierta desde hace varias semanas. Este sábado el fútbol regresaba al Santiago Bernabéu después de que los de Chamartín disputasen sus tres primeros encuentros a domicilio debido a las obras del estadio y la retransmisión del choque frente al Getafe ha tenido algo diferente a lo que ya nos hemos ido acostumbrando en este arranque del campeonato.

En este arranque liguero de LaLiga EA Sports hemos experimentado un ligero cambio en las retransmisiones por televisión. Desde previas más extensas a pie de campo hasta el post partido con los análisis, además de que las cámaras ya se meten en los vestuarios de los equipos y que se introduce un micrófono durante las charlas de los entrenadores en las pausas de hidratación. Bastantes novedades, pero que no todos los equipos lo ven con buenos ojos.

Uno de ellos es el Real Madrid, que tiene una disputa abierta con LaLiga de Javier Tebas debido al reparto económico de los derechos audiovisuales que se han producido esta temporada. Es por ello que ahora que la competición española regresa al Santiago Bernabéu, en la entidad de Concha Espina han querido poner sus propias normas y han tomado medidas contra la patronal en esta retransmisión.

🚨 El @RealMadrid no permitirá a los operadores de televisión con derechos obtener señal en la previa y en el post del partido ante el Getafe ❌ Tampoco entrevistas ⚽️ Solo durante el trascurso del encuentro 😰 Según @LaLiga , el club blanco se ampara en una sentencia que no… pic.twitter.com/effKnsq1qF

En este nuevo reparto hay más dinero para los equipos que hayan aceptado y permitido que se realicen estas previas o que las cámaras tengan acceso a los vestuarios, además de entrevistas en el descanso a jugadores. La mayoría de los entrenadores no lo ven bien, pero sus clubes han decidido aceptar esta propuesta económica de Javier Tebas, aunque el Real Madrid no está entre ellos.

El Real Madrid ha prohibido a LaLiga que se realice una previa desde el interior del Santiago Bernabéu antes de que arranque el partido frente al Getafe. Pero es que además, en el club blanco también han tomado la decisión de que en el post tampoco podrán hacer ningún tipo de conexión. En definitiva, en Chamartín no van a dejar que se emitan imágenes ni antes ni después de este derbi madrileño.

El Real Madrid da un paso más en su guerra contra LaLiga: no habrá señal pre y post ante el Getafe dentro del Bernabéu. No permitirá ninguna acción audiovisual, ni en pre ni postpartido, no se verán imágenes de ninguno de los 2 equipos dentro del estadio.https://t.co/61FDL7aX91