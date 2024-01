Simeone dejará al madridismo sin la escena más viral del derbi del jueves

El preparador argentino del Atlético confirma lo que se esperaba: que los rojiblancos no van a cumplir con la muestra de respeto habitual al recién proclamado campeón de una competición

No por esperado deja de ser sorprendente. Sobre todo, porque ya es habitual el desplante. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, confirmó en rueda de Prensa que el derbi madrileño de este jueves, de Copa del Rey, no tendrá el momento viral que el madridismo ansiaba. El club rojiblanco no rendirá honores al campeón del último torneo oficial y no recibirá al ganador de la Supercopa, el Real Madrid, con el habitual pasillo de honor a los vencedores.

Es norma habitual de la casa, en cualquier caso. El pasado 8 de mayo de 2022, con un Real Madrid recién proclamado campeón de Liga visitando a sus vecinos, no se produjo tampoco la esperada imagen. De hecho, en aquella ocasión lo que exhibió el Metropolitano fue una pancarta: "Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo".

Por eso, al respecto de un posible pasillo al Real Madrid, Simeone explicó en rueda de prensa los motivos para no realizar el homenaje al eterno rival acordándose de aquel derbi de hace año y medio: "Creo que no cambia la opinión de la vez pasada. Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero".

Ancelotti, marcando diferencias

Mientras, Carlo Ancelotti, entrenador madridista, también habló sobre el pasillo que no hará el Atlético de Madrid. El italiano pareció no querer mojarse demasiado, pero el palo que le pegó entre líneas al Atlético es de los que pican. Y mucho: "Pienso que hay que respetar las decisiones de cada equipo. Si lo hacen, bien; y si no lo hacen, también. Cada uno hace lo que quiere. Nosotros lo hacemos de distinta manera. Cuando nos toque elegir, elegiremos lo mejor para nosotros". Sí, esos son los zascas que pican.