La prensa internacional reacciona ante la situación de inestabilidad en España

Los medios internacionales coinciden en que el motivo principal de Pedro Sánchez es continuar en el poder y que el acuerdo está causando protestas violentas en el país e inestabilidad.

Hoy ha tenido lugar el cúlmen del “no” de la opinión pública española a los pactos del PSOE con la formación política Junts, en especial, el punto referente que implica la ley de amnistía: 52 concentraciones repartidas por toda la geografía española en las principales capitales de provincia del país, aunque también se han producido en localidades más pequeñas.

La situación política y social española actual ha traspasado fronteras y ha sido cubierta por la prensa internacional con sorpresa. Hemos recogido en este artículo lo que dicen algunos de los medios internacionales más relevantes en Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

The Times (Reino Unido) considera la situación como un nuevo "impulso para la separación de Cataluña"

“Make angry Spain again: the danger of Sánchez’s lifesline for separatists”, “Volver a enfadar a España: el peligro del salvavidas de Sánchez para los separatistas” en español, es el titular del reportaje de uno de los periódicos más importantes de Reino Unido, 'The Times', un reportaje que profundiza en la indignación social española de una ley de amnistía para los involucrados en el ‘procés’, cientos de personas que se enfrentan a condenas de prisión e importantes multas económicas.

La información explica cómo el impulso para la separación de Cataluña ha vuelto al escenario político español, aún habiendo disminuido en los últimos años tal y como Sánchez había declarado alegando que el ‘procés’ había concluido, y por ende, la cuestión de la independencia catalana ya no era un tema principal en las agendas políticas, hasta que “Sánchez ha necesitado los votos de los partidos separatistas”:

Pero ahora, cuando Sánchez necesita los votos de los partidos separatistas para recuperar el poder después de las inconclusas elecciones generales de julio, la causa independentista ha vuelto al centro del escenario.

El Financial Times (Reino Unido) califica las protestas en España frente a Ferraz como "protestas violentas"

El 'Financial Times', un periódico londinense de economía, se hace eco de la petición de Bruselas a Madrid de explicaciones sobre la ley de amnistía que ha provocado, según cita textualmente el medio, “violent street protests” (protestas violentas) y una feroz condena de políticos y jueces conservadores. Recoge también que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, declaró en el año 2021 antes de las elecciones que “una ley de amnistía sería inaceptable”.

The New York Times también señala los 'cambios de opinión' de Sánchez sobre la ley de amnistía

La edición Europe del periódico estadounidense 'The New York Times' informa a sus lectores del acuerdo que firmó el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con los separatistas catalanes a cambio de su apoyo político necesario para permanecer en el poder, pero provocando “agitación en toda España, dudas en Europa y dudas sobre la estabilidad del país”. También señala que con el apoyo de Junts, Sánchez podrá “solidificar su lugar en la Unión Europea como su abanderado de la política progresista”. El periodista, al igual que el redactor del “Financial Times”, señala los “cambios de opinión” del presidente socialista:

Pero las amnistías propuestas, algo que Sánchez había dicho anteriormente que nunca haría, provocaron un escándalo….

El diario neoyorkino indica además que el PSOE trató de evitar que pareciese que el motivo del acuerdo con la derecha independentista era un “puro cálculo político” para permanecer en el poder y aseguran que la versión oficial del partido socialista es que el objetivo de la amnistía es “dejar atrás un periodo tenso y violento para la historia de España. El periodista, Jason Horowitz, utiliza un verbo que es clave, “enmarcar”. Así, considera, que la polémica ley se trató de “enmarcar” cómo algo que, en la realidad, no es percibido así de forma general, ni por la opinión pública mayoritaria ni por Europa, ni por los jueces y políticos, no sólo del sector de la derecha tradicional, sino también de la organización interna del partido socialista.

The New York Times: El acuerdo de Sánchez con los separatistas ha provocado agitación en toda España, dudas en Europa y dudas sobre la estabilidad del país

Le Monde (Francia): el objetivo de Pedro Sánchez es conservar su cargo

Uno de los principales periódicos de Francia, “Le Monde”, resume la situación en España con un titular impactante: “Pedro Sánchez obtiene el apoyo de los separatistas catalanes a costa de concesiones que encienden el país”. Y continuaba señalando que el motivo por el que Pedro Sánchez lleva a cabo este controvertido acuerdo sobre la ley de amnistía es “conservar su cargo”. También, hace hincapié en el detalle del texto del acuerdo, señalando que la amnistía podría incluir “la violencia cometida en 2019 tras las condenas de líderes independentistas por ‘sedición’ a duras penas de prisión”.

Así es cómo narran los medios internacionales la situación de inestabilidad política y social que está viviendo España en estas últimas semanas a causa de los pactos que está llevando a cabo el Ejecutivo en funciones para poder seguir gobernando una legislatura más, en concreto con Junts y la polémicas concesiones que exigen, entre ellas la ley de amnistía.

Aún contando con el apoyo de la plataforma política Sumar de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el Gobierno actual en funciones no tendría apoyos necesarios para poder formar gobierno, y es por eso, que necesita los votos de partidos minoritarios como Junts, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Bildu, con quién también ha firmado acuerdos para asegurar la investidura que pretenden llevar a cabo los socialistas la próxima semana. Si no se forma un nuevo gobierno antes del 27 de noviembre se convocarán nuevas elecciones.