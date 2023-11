España es un clamor contra Sánchez

Éxíto arrollador de las 52 concentraciones convocadas a las 12 contra la amnistía en lo que es posiblemente la mayor movilización ciudadana desde el secuestro de Miguel Ángel Blanco

El éxito es rotundo. España se ha echado a la calle, a gritarle a Pedro Sánchez, a Europa y al mundo que no. Que amnistía no. Que pactos con partidos independentistas para mantenerse en La Moncloa de cualquier manera, no. Que destruir el Estado de Derecho, no. Que arrasar la separación de poderes, no. Que desguazar la justicia para contentar a prófugos y filoterroristas, no. La ciudadanía ha hablado y lo ha hecho de manera rotunda: no, no y no.

52 concentraciones "el 12 a las 12", en todas y cada una de las capitales de provincia españolas. Todas abarrotadas. Es posiblemente la mayor movilización ciudadana en nuestro país desde el secuestro y posterior asesinato por parte de los pistoleros de ETA de Miguel Ángel Blanco. Alguien no midió bien la reacción ciudadana: el Estado de Derecho no se toca. El grito de España ha sido contundente. No, no y no.

Que España se ha echado a la calle lo reflejan las fotografías tomadas de las diversas concentraciones. El 12 a las 12 ha sido un éxito rotundo. Compruébenlo ustedes mismos en esta galería fotográfica.

