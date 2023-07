La gran anomalía democrática: negociar el Gobierno con un fugado de la justicia

Pedro Sánchez no es más hábil que otros, no tiene especial habilidad para llegar a acuerdos, simplemente tiene menos escrúpulos y ninguna línea roja que le detenga. Así es muy fácil pactar.

El PSOE ha iniciado ya una negociación con Junts para la investidura de su candidato y se han producido los primeros contactos con el entorno de Carles Puigdemont. Una frase que, más o menos parecida a esta, se ha escrito y pronunciado en España en muchas ocasiones en las últimas horas como si fuera algo normal y natural. Y no lo es ni por lo más remoto, no podemos perder el foco ni la perspectiva.

No es normal que un Gobierno se negocie con un prófugo de la justicia, con un presunto delincuente que encabezó lo más parecido a un golpe de Estado que hemos vivido en España desde el 23 de febrero de 1981. Es una gigantesca anomalía democrática.

Por mucho que Moncloa y Ferraz se empeñen en vestirlo de acuerdo “progresista” para “frenar el avance de la extrema derecha”, la realidad es que no hay nada más retrógrado que sostener la gobernabilidad de España sobre sus enemigos y, de manera especial, sobre un fugado. Hay que insistir en eso una y otra vez, hasta la saciedad para que si ese pacto se consuma al menos esté teñido de vergüenza y oprobio.

Pedro Sánchez no es más hábil que otros, no tiene especial habilidad para llegar a acuerdos, simplemente tiene menos escrúpulos y ninguna línea roja que le detenga. Así es muy fácil pactar, podría hacerlo cualquiera.

No nos engañemos, las exigencias de Junts de una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Cataluña están fuera de la ley y de la Constitución. No hay manera de maquillar eso por mucho Conde Pumpido que valga, dispuesto a mancharse la toga del polvo político que levante Sánchez. No hay encaje legal posible.

Una parte, en este caso Cataluña, no puede decidir el futuro de España. Porque España sin Cataluña dejaría de ser España, sería otra cosa distinta. Y eso no lo pueden decidir solo los nacidos en Cataluña ni aunque hubiera un sentimiento en ese sentido arraigado en el 90% de la población catalana.

Si ese pacto se consuma estaremos ante un engaño masivo a los españoles, otro más, aunque a tenor de los resultados electorales lo cierto es que da la impresión de que a un porcentaje importante de la población le da igual ser engañado.