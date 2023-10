Perfecto autorretrato de Pedro Sánchez: con Vox no, con Bildu sí

El aspirante socialista recibirá al Partido Popular con la idea no de pedirle sus votos sino de reñirle por no renovar el CGPJ. El colmo del cinismo.

Pedro Sánchez ha recibido el encargo del Rey de intentar su investidura. Probablemente tenía pocas opciones más. El candidato del PSOE inicia este miércoles la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para buscar los apoyos que necesita, que ahora mismo son muchos porque formalmente nadie le apoya.

Según anunció el propio Sánchez, esa ronda se inicia con Sumar, con su vicepresidenta Yolanda Díaz y después vendrán los demás, todos menos Vox, “lógicamente”, afirmó. En realidad tiene razón. Es pura lógica y pura coherencia. Una fotografía de la miseria moral del aspirante a presidente del Gobierno que lleva cinco años prefiriendo a los proetarras de Bildu y a los delincuentes indultados de ERC y Junts que a Vox.

Otegi es un terrorista convicto; Junqueras un sedicioso y malversador con sentencia firme, y Puigdemont un prófugo de la justicia. Son afirmaciones irrebatibles y objetivas. Ante los ojos de Sánchez, al parecer, se trata de simples pecados veniales, nada en comparación con el pecado mortal que atribuye a Santiago Abascal: ser de “extrema derecha”. Por eso se reunirá sin problema alguno con el enviado de Bildu y le cerrará la puerta al de Vox.

El aspirante a presidente sí va a recibir al PP, pero no para pedirle su voto. Según dijo, para un progresista como él no hay posibilidad de entenderse con los que pactan con Vox. Así que se reunirá con Feijóo para reñirle por no renovar el CGPJ. Así lo explicó, tal cual. No sabemos qué pinta eso en una ronda de contactos para la investidura más allá de hacer propaganda y desviar la atención.

Por cierto, que todo esto lo dijo el candidato del PSOE desde la sala de prensa de la Moncloa, reservada para que hable el Gobierno. No puede o no debe confundir su papel. Otro buen detalle de cómo funciona el ‘sanchismo’. Las instituciones de todos a su servicio: el Congreso para aprobar las leyes que le convengan a él, más allá de que se ajusten a la Constitución; el Tribunal Constitucional colonizado para que apruebe lo que sea menester; el CIS en sus manos para manipular a la opinión pública; la Fiscalía General bajo su mando, y la sala de prensa de la Moncloa para hacer propaganda. Es difícil superar a Sánchez, hay que reconocerlo.