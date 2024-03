Pedro Sánchez, ¡para ya, esto no aguanta más!

Lo que sale de una investidura fundamentada en un acto de corrupción política no puede más que estar también corrupto. Este sometimiento se tiene que terminar

La ley de amnistía con la que Pedro Sánchez compró su investidura ha llevado a España a un punto de máxima tensión en la opinión pública y, sobre todo, en las instituciones. El informe de los letrados del Senado es demoledor y ha abierto la puerta, casi recomendado, que se planteé un inédito conflicto institucional ante el Congreso por haber admitido a trámite una ley claramente inconstitucional.

Lo que sale de una investidura fundamentada en un acto de corrupción política no puede más que estar también corrupto. La tramitación en el Congreso de una ley inconstitucional aún a sabiendas de que lo es, se puede calificar de prevaricación. No es otra cosa. El choque con el Senado, a instancias de los letrados, no es si no la reacción del Estado de Derecho ante un ataque a su línea de flotación.

Y mientras tanto, los independentistas, eufóricos y victoriosos, plantean abiertamente un ‘cupo catalán’ al estilo del vasco. Soberanía fiscal plena, lo llaman. Es decir, un trato de privilegio absoluto. Ese es el próximo pago que tendrá que hacer Pedro Sánchez siquiera mantenerse en el poder. Y lo hará. Y nos contará que es fenomenal para España. Pero es eso, solo el próximo pago, no el último. La meta final de los separatistas es un referéndum de autodeterminación, como todos sabemos y como ellos mismos se encargan de recordarnos a diario.

Este sometimiento del Estado de Derecho a los independentistas se tiene que terminar. Ha llegado demasiado lejos. Sánchez no puede seguir por ese camino de locura en el que nos arrastra a todos los españoles. Es injusto, insoportable y solo conduce al precipicio.