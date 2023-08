La cultura del "no voy a dimitir"

Feliz fin de semana. Estamos ya despidiendo al mes de agosto. Me he sentado con él y, a pesar de que sólo quedan unos días, agosto me ha dicho con rotundidad: "No voy a dimitir", desconocedor de que tiene los días contados y, el día 31 se acabará y llegará un nuevo mes, septiembre, a sustituirlo.

Agosto siempre ha sido así, tozudo, pesado, caluroso y, en las zonas de costa, pegajoso, porque la humedad nos sale por los poros.

Este Agosto, sin duda, ha sido un mes con temperaturas más altas de lo habitual. Hemos tenido noches insoportables y días de auténtica "caldera humana". Cómo decía un amigo mío: "Si quiere saber lo que se cuece, salga usted a la calle".

A la temperatura del verano, se ha sumado la que ha ido sumando "Rubiales", ese hombre que, en su huida, intenta cargar las culpas en la futbolista, con un discurso absurdo el pasado viernes, en la RFEF. Terminó diciendo que, en mitad del acto de entrega de Premios, le preguntó a la futbolista: "¿Un pico?" y ella le respondió: "Vale". Diálogo absurdo donde los haya, pérdida de papeles y, sobre todo, actitud machista deleznable en los tiempos en los que estamos.

Del espectáculo del viernes en RFEF me parece fatal él, el protagonista, Rubiales el Presidente, pero me parecen penosos los "palmeros", algunos de ellos se debían haber levantado y marchado de allí sin esperar ni un segundo, como es el caso del entrenador del equipo femenino, al que aprovechó el citado Presidente para comprarle la sonrisa y el aplauso con un contrato de quinientos mil euros al año, algo que le comunicó allí mismo. Jorge Vila no podía levantarse del sillón y solidarizarse con sus jugadoras, porque medio millón de euros pesan mucho, no le he oído ni una sola palabra sobre este asunto y me parece desolador.

"No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir", es la frase que ha tenido que decir, con fuerza, con la voz alta, al tiempo que intentaba decir que Jenny Hermoso había sido la "provocadora" de la situación, con detalles que me hicieron sentir vergüenza ajena al escucharlo. Yo les voy a decir que no va a dimitir, porque cobra "un pastón" al año y eso, para algunos, está por encima del honor, la honestidad y la vergüenza.

Cuando alguno de ustedes piense que el protocolo es una cosa rígida y estirada, cuando alguno piense que el protocolo no es propio de nuestro tiempo, en el que las cosas son más naturales, recuerde que, cuando hay responsables de protocolo, estas cosas no pasan, porque explican a los representantes de las instituciones a las que representan en ese acto público, que deben entregar el premio, dar la mano, felicitar, pero han de ser prudentes en sus expresiones y, además, atender a todos con igualdad, para no destacar a nadie especialmente.

La cultura del "No voy a dimitir" hace tiempo que se instaló en nuestra sociedad. Tenemos Ministros que han sido más que criticados por actuaciones incomprensibles, como el Ministro Marlaska, la Ministra Montero o Ione Belarra, y siguen aferrados al puesto y créanme, no lo hacen por ideología, lo hacen por el montante de dinero que les cae cada final de mes. No se engañen.

La semana ha venido con otras noticias interesantes, por ejemplo, en Rusia han "dimitido" al Jefe del grupo Wagner, a Prigozhin. No es que fuera un hombre ejemplar, pero como le molestaba a algunos, parece decidieron que la "dimisión forzosa" era el mejor camino, según le parece a algunos periodistas cercanos al caso. Así que el avión en el que viajaba Prigozhin se "cayó" y Prigozhin se "calló", ya no saldrá hablando en ningún video más.

Para los que nos gusta la gastronomía, la anécdota ha estado en el anuncio de ALMAX, que pone algunas comidas de nuestra España tradicional, como motivo de acidez, así que todos contra ALMAX por "insultar" una gastronomía excelente, que llevamos siglos manteniendo. Todavía no han dado con el creador del anuncio, se le perdió la pista en el aeropuerto "Adolfo Suárez". Algunos hablan de que ha sido secuestrado y cada día le dan un plato de fabada, o de pote, o de cocido montañés. En fin, algo para que pruebe si le da acidez.

Empieza "La Vuelta", porque ahora ya no es "La Vuelta ciclista a España", ya sólo es "La Vuelta", siguiendo los ejemplos de "El Tour" o "El Giro", y eso significa que septiembre está próximo, que empieza la campaña de "La vuelta al cole" y que todos nos preparamos a acometer, con cierto éxito, el tercer cuatrimestre. Tómenlo con cierta serenidad.

Es fin de semana de despedida del verano, no se líen en la cocina, vayan a un restaurante y pídanse un "Arroz con visa", es decir, pidan el arroz que quieran y luego paguen con la VISA, que algo de crédito quedará.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra