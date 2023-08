Feliz fin de semana. Estamos en agosto, pero ya empezó todo, hasta La Liga, como queriendo adelantarse el tiempo, al tiempo. Qué lejos aquellos años en los que las cosas pasaban en septiembre. Qué lejos aquellos años, de veranos de cierto sosiego y tranquilidad. Llevamos una época en la que las cosas que pasan en agosto no son propias de un mes de vacaciones, todo lo contrario.

Los futbolistas han saltado al terreno, dispuestos a batirse el cuero. Aquí son once contra once, con cierta claridad y un árbitro, que pretende ser mediador en las disputas. Muy distinto a lo que pasa en la política, en la que los 350 diputados que componen el Congreso, han saltado al "campo" y ha sido la prensa la que nos ha contado, quién va con quién, porque se han negociado "jugadores" de todos los "equipos". Por ejemplo, para elegir Presidente del Congreso, ya sabemos que han votado todos los que no son PP y VOX, por la opción propuesta por el PSOE, Armengol. Creo que es la primera vez, en la historia de la Democracia, que no se respeta que el partido más votado sea el que presida el Congreso. Alguna vez tenía que ser la primera. También es la primera vez que se cambian votos por una "Amnistía" y eso parece que es lo que se ha negociado con los señores del partido de Puigdemont. También es la primera vez que para solucionar cosas del Congreso, se negocia con un prófugo de la justicia... Como digo, para todo hay siempre una primera vez.

Ya están todos los "números" en el "bombo", así que, en cuanto sea Presidente Sánchez, empezarán a salir los "premios" y, créanme, los premios nos van a sorprender, algunos de ellos serán... por primera vez.

Algunos "PSOECIALISTAS" hablan, dicen, etc. pero no hacen nada, ni lo van a hacer. Page es capaz de criticar el mercadeo de Sánchez, pero incapaz de hacer algo más en el partido, porque, al final, él se verá "premiado" de alguna manera, ya verá cómo. Sólo hablan más fuerte los socialistas que no pintan nada, Leguina, González, Redondo... La "vieja guardia", que nada puede hacer hoy, porque ellos ya tuvieron su turno, su primera vez.

Feijóo y el PP en su conjunto, no salen de su asombro y cada vez tienen más lejos la posibilidad de presentar candidatura a la Presidencia de Gobierno. VOX sólo puede mirar, contemplar y buscar jugadas estratégicas de futuro que le devuelvan votos perdidos. Y los más de once millones de españoles que votaron a ambos partidos, son españoles que se miran unos a otros y se preguntan: ¿Dónde nos hemos perdido? Porque en algún sitio se perdió la "marea azul", no sabemos donde, pero en algún sitio se difuminó.

Por primera vez también, la Selección Española Femenina de Fútbol, se encuentra en la final de ese Mundial que se juega en Australia y Nueva Zelanda. Para cuando ustedes lean esta crónica, ya sabrán si han sido ganadoras. En cualquier caso, ha sido una "Gesta" importante.

También la Princesa Leonor, por primera vez, es cadete en el ejército y va a someterse a un duro entrenamiento militar. Como siempre, la Casa Real, pensando en la formación más completa posible, para quien ha de ser Jefe del Estado en el futuro. También por primera vez, esta responsabilidad recae en una mujer.

Ustedes y yo hemos tenido muchas primeras veces, en muchos aspectos de nuestra vida. Hemos dado ese salto cualitativo que, en muchas situaciones, ha sido motor de cambio. Yo recuerdo la primera vez que me casé. Me marcó tanto aquella primera vez que no me he vuelto a casar, sigo treinta y muchos años casado y, sin desmerecer el mérito de mi mujer, creo que, en parte, también es por no volver a pasar otro trago como el de aquella primera vez (entiéndase la ironía).

La curiosidad, que es una característica de nuestra especie, es la que nos lleva a buscar primeras veces y eso nos hace descubrir cosas nuevas. Dentro de la prudencia lógica, no se priven de una nueva... "primera vez".

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra