Mentir es ahora "cambiar de posición política"

Feliz fin de semana. Disfruten de la llegada de Julio, empieza el mes y empiezan muchas cosas, como casi siempre.

Julio nos traerá calor y unas elecciones generales que, a pesar de las encuestas, nadie las puede dar por ganadas. SÁNCHEZ, que se las ve difíciles, decidió ponerse el "mono de trabajo" y hacer lo que hizo cuando quiso recuperar su posición en el PSOE, visitar cada día un medio de comunicación y lanzar sus mensajes cautivadores. En su día, en su crisis como Secretario General, lo que hizo fue visitar cada una de las delegaciones del partido, hoy se ha lanzado a aparecer todos los días en Radio o Televisión. Hoy por hoy les puedo decir que le va dando resultado, va amarrando a sus seguidores y, además, va consiguiendo que los que tenían duda no se descuelguen. Aun así el PSOE tiene que recuperar cerca de un millón de votos que se le han escapado y ya tienen decidido votarle a Feijoo.



En su paso por el famoso programa El Hormiguero, Sánchez consiguió poner encima de la mesa todos los mensajes que quería. Vimos a un pobre Pablo Motos arrollado por el Presidente. Muy distinto fue el resultado de la entrevista a Feijoo, mucho más relajada, mucha participación del entrevistador y, sobre todo, la sensación de que Feijoo no tiene desesperación, si es elegido para dirigir el país, le parecerá perfecto y si no es así, pues también. Feijoo tiene ya 61 años y eso se nota, la vida tiene otros tiempos.

Mientras tanto hemos aprendido que el Presidente Sánchez no mintió cuando indultó a políticos, no mintió cuando pactó los presupuestos con Bildu, no mintió cuando pactó el Gobierno con PODEMOS, no mintió cuando cambió leyes para beneficiar a los independentistas, no mintió cuando inundó las instituciones de sus partidarios, amigos, etc. En general nunca ha mentido. Según Sánchez lo que ha hecho es cambiar su posición política, que es muy distinto. Yo no me atrevo a poner esta técnica en marcha con mi mujer, la que me puede caer puede ser de película, por muy banal que sea el cambio de posición que adopte. Si alguno de ustedes pone esta técnica en marcha, cuéntenme el resultado, por favor.



Ante la incertidumbre que teníamos sobre qué iba a pasar en Extremadura, antes de que la semana terminara nos llegó la información de que ya hay acuerdo entre VOX y PP. No hay nada que le duela más a Sánchez, pierde otra autonomía y se lo toma como un "ataque personal".



He salido temprano de casa porque apetece respirar el aire fresco de la mañana. Me dirijo al Mercado y veo que, mi amiga María, está compungida. La muerte de Carmen Sevilla le ha afectado mucho. Con esta artista se va la memoria de muchos. Yo mismo la tengo en el recuerdo. Sus películas, su presencia en programas de televisión, sus anécdotas, sus descuidos y esa gracia de la simplicidad de sus posiciones, llenaron gran parte de la vida de los que tenemos una edad.



María me cuenta que ella estuvo en Sevilla y vio el Puente de Carmen Sevilla, ese puente que tan graciosamente bautizaron los que allí vivían, porque contaba con esos "tensores" que se ponen ahora y que les recordaba a los que Carmen tenía en el cuello y que disimulaba, según contaba, recogiendo su cuello con un esparadrapo en la parte atrás, un ejercicio algo complejo, que sólo ella podía hacer bien y explicó en televisión en varias ocasiones.



Los hijos de Carmen han querido que la vida se acabe en la intimidad, para que todos recuerden a aquella que fue una gran artista y que no afecte al recuerdo que todos tenemos de ella. Para mí, un criterio acertado y muy respetable. Ha levantado ampollas en algunos círculos de la profesión del cine y la televisión, pero esto se acaba ahí.



En el Mercado de mi barrio los puestos tienen otro aire hoy, se nota que tenemos nuevos visitantes, normalmente madrileños que ya están aquí, de vacaciones, familias modestas que hace muchas décadas se compraron un piso en este barrio que está a apenas tres mil metros de la playa, que tiene autobús y TRAM para llegar "a la arena" en apenas unos minutos. Cuando llega julio empieza a notarse que, las vacaciones, a muchos les permiten venir a pasar esos días de ocio y descanso a este Alicante, acogedor siempre y no les supone un gran desembolso distinto al que tendrían si se quedaran en Madrid.



Me paro en un "puesto" de verduras y hablan de la pobre señora de Granada, que ha sido estafada por una trama que la hizo creer que Brad Pitt se había enamorado de ella y que iba a hacer una película en España y que necesitaba dinero y, finalmente, le llegaron a estafar 170.000 €. Se puede ser un poco ingenua para pensar que el actor se ha enamorado de ti, pero pensar que necesita dinero, ya la ingenuidad es suma. Esto demuestra que, a través de correos, Whatsapp y redes sociales, nos pueden "colar" cualquier mensaje cautivador que nos termine "nublando" el raciocinio. Yo recibo varios mensajes, al cabo del año, de equipos de abogados que quieren trasladarme una herencia perdida, en algún país lejano y que es de millones de euros. Tienen mala suerte conmigo, me cogen siempre atento y despierto. No dudo que igual un día me pillen como a la granadina, con "ingenuidad suma".



Si pueden ustedes, busquen información sobe "SIN POLI", una organización que dice que las cosas seguridad se pueden gestionar entre las personas, simplemente. Se anuncian como un grupo de investigación, pero yo sigo pensando que puede ser un "bulo", los oigo y me parecen como los que hablaban de que las gallinas son violadas por los gallos, un chiringuito para obtener subvenciones, con ideas que ni ellos mismos se creen. Unos "iluminados", vamos.



Disfruten del fin de semana. Los que puedan, disfruten de la playa, sin duda un lugar maravilloso en el que descansar, o de la montaña, o de los ríos, pero disfruten. Recuerden que hace muy poquito, hemos pasado el verano con mascarilla y asustados por si el Covid nos atacaba, esto les hará reflexionar sobre la maravillosa suerte que tenemos hoy y que debemos aprovechar minuto a minuto.



Si aman, si abrazan, si besan... trasladarán un maravilloso mensaje de esperanza a la humanidad.



Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra