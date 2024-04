El cambio de hora sólo ahorra 6 euros en tu factura energética

Los expertos energéticos consultados por Esdiario apuntan que hay acciones como por ejemplo desenchufar la función de "stand by" que permite ahorros muy superiores en nuestra factura.

Si usted quiere ahorrar energía en su hogar no hay que hacer caso a los mitos que tratan de justificar el cambio de hora en España. Una cuestión más política que práctica pues nuestro país debería alinearse con países occidentales y no con el horario de Berlín que tiene un sentido histórico pero no geográfico que no quiero desarrollar mucho para evitar incurrir en algún supuesto de la ley de memoria histórica.

Tras la reciente molestia perdiendo una hora de sueño que todos hemos padecido y viendo los datos objetivos los hogares españoles solo pueden tener un ahorro potencial de 6 euros al año, mientras que evitar el stand by en determinados electrodomésticos puede reducir el consumo entre un 5 y un 10%. El ahorro energético en el hogar se posiciona como un gran reto para las familias españolas aunque en la actualidad nos movemos en un entorno de precios contenidos. Por ello, los expertos del Chollometro han compartido con este periódico 3 claves que maximizan el ahorro en los hogares y ayudan a las familias a aplicar medidas que favorezcan su economía de forma real:

El horario de verano trae consigo una hora adicional de luz natural diaria, lo que ha generalizado la creencia de que ayuda a ahorrar energía. Aunque es cierto que un mayor tiempo de luz solar conlleva un menor consumo de energía eléctrica, el ahorro en iluminación no es tan significativo como puede parecer. De hecho, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha cifrado el ahorro potencial en un 5%, es decir, alrededor de unos 6 euros anuales por hogar. Además, es importante tener en cuenta que se trata de una aproximación en términos potenciales.

Ante esta situación, se recomienda revisar el tipo de contrato de luz con el proveedor de energía para asegurarse que sea la tarifa que mejor se adecua a su estilo de vida. Asimismo, conocer el precio de la luz en cada tramo horario a través del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) puede ayudar a las familias a ahorrar adaptando el uso de la energía a los tramos donde sea más económica. Asimismo, recuerdan que aunque las previsiones de la OMIE cifren el precio mínimo en 0 euros, como ha ocurrido recientemente, este monto no se refleja de esta manera en la factura ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes del sistema.

La tecnología es fundamental en nuestra vida diaria

El uso que se hace de ella ha ido evolucionando a lo largo de la historia, lo que ha llevado a un aumento sustancial de la cantidad de dispositivos electrónicos que se encuentran en los hogares en la actualidad. Lavadoras, neveras, microondas y televisiones ya no son los únicos electrodomésticos presentes en los hogares dando paso a secadoras, freidoras de aire, cafeteras, altavoces inteligentes, routers, entre otros.

Pese a que muchos de estos dispositivos se utilicen solo una vez al día, suelen permanecer en stand by, listos para su uso, aumentando el uso de energía entre un 5% y un 10% y, por ende, las facturas de luz que llegan cada mes. Por tanto hay que identificar los electrodomésticos que más consumen con el objetivo de que los españoles puedan ser conscientes de ellos y recuerden desenchufarlos de la corriente cuando no se vaya a hacer uso de ellos.

Según un análisis llevado a cabo por la OCU, la impresora es el electrodoméstico que más consume en modo stand by, seguido por el router wifi y las cadenas de música. Por su parte, la caldera o los altavoces inteligentes, cuyo uso se ha generalizado en los últimos años, también generan un gasto adicional considerable.

Programar el termostato y optimizar su uso

Con el calor a la vuelta de la esquina se reduce el consumo de calefacción, pero es importante hacer un uso sostenible del aire acondicionado para evitar que la factura se dispare. Los expertos recomiendan programar la temperatura alrededor de los 24-26 °C durante el verano y recuerdan que cada grado menos aumenta el consumo en un 8%.

Con el objetivo de optimizar el uso de los aparatos de aire acondicionado es fundamental optar por opciones eficientes con modo ahorro de energía que pueden ayudar a ahorrar hasta el 60%. Asimismo, combinar su uso con ventiladores inteligentes contribuirá no solo a ser más eficientes, sino también a cuidar de la salud.

“Los suministros representan uno de los gastos más altos de los hogares españoles. Dentro de estos, hay partidas que son inevitables, pero también encontramos los comúnmente conocidos como 'gastos vampiro', que incrementan nuestra factura sin que nos demos cuenta”, declara David Gutiérrez, Director de Marketing, Comunicación y Social Media de Chollometro.

Además, desde esta plataforma dedicada al ahorro ponen en valor el aumento de las ofertas relativas a diferentes servicios de energía que se publican en su web. Usar este tipo de plataformas ayuda a encontrar promociones y descuentos importantes para ahorrar en las facturas del hogar, algo que se refleja en el aumento de visitas a este tipo de ofertas durante el pasado año.