Serán los accionistas del Sabadell los que actúen como el Rey Salomón

El lanzamiento de la OPA hostil sitúa la pelota en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell, entidad que cuenta con una elevada fragmentación. En concreto la clave podría girar en torno a la posición de los grandes fondos de inversión, en donde hasta 71 de ellos cuentan con participaciones simultáneas en ambas entidades (en conjunto, 31,1% del capital de BBVA y un 18,4% de Sabadell). Sobresalen las posiciones de BlackRock, Norges y Vanguard Group, que cuentan con un 10,2% conjunto en Sabadell y el 17,9% de BBVA. Banca March ha comentado a Esdiario que la prima ofrecida, que cae esta mañana al +6% tras el reajuste de cotizaciones de ambas (BBVA -5,7%, 9,7€; Sabadell +4,8%, 1,89€) deberá ser mejorada para que la operación pueda salir adelante. Tras el rechazo del Consejo del Sabadell, la entidad presidida por Carlos Torres no ha tenido otra opción que pasar al ataque que daría lugar al tercer banco de la eurozona por capitalización bursátil tras BNP Paribas y Santander. Las condiciones económicas no varían frente a las inicialmente ofrecidas (4,83 SAB x 1 BBVA), con un precio equivalente de la contraprestación en efectivo de 2,12 €/acción y una prima del +18,4% frente al precio de cierre de ayer y +22% vs cierre del 29 de abril –fecha anterior a conocerse la existencia de la operación–. La OPA, condicionada a alcanzar al menos el 50,01% del capital, deberá pasar por la junta de accionistas de BBVA y recibir el visto bueno de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) así como la Prudential Regulation Authority de Reino Unido. La operación ofrece el canje de una acción de BBVA por 4,83 acciones de Sabadell, lo que supone una prima¹ del 30% sobre los precios de cierre de las dos entidades del pasado 29 de abril y del 50% sobre la media ponderada de los últimos tres meses. La entidad vasca afirma que esta operación tiene impactos financieros muy positivos gracias a sinergias relevantes y a la complementariedad y excelencia de ambas entidades. La transacción dará lugar a uno de los mejores bancos europeos, con una cuota en préstamos cercana al 22% en España. Por otro lado, BBVA mantendrá su actual política de remuneración a los accionistas y su compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%.



“Presentamos a los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes”, ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. “Juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España”. La atractiva oferta de BBVA a los accionistas de Banco Sabadell contiene los mismos términos financieros que los de la fusión que ofreció a su Consejo el pasado 30 de abril: el canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, que supone una prima del 30% sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses. Además, los accionistas de Banco Sabadell tendrán un 16,0% de participación de la entidad resultante, beneficiándose del valor generado por la operación. La operación también supone una clara generación de valor para los accionistas de BBVA. Según las estimaciones del banco, esta transacción es positiva en el beneficio por acción (BPA) desde el primer año tras la posterior fusión de ambas entidades, con una mejora de alrededor del 3,5% una vez se produzcan los ahorros asociados a la misma, que se estiman en aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos. “Todos los grupos de interés se van a ver beneficiados por esta operación”, ha afirmado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç. “Banco Sabadell ha hecho un trabajo excelente, con un admirable progreso en los últimos años, y ahora sus accionistas se pueden sumar a una entidad con una combinación de crecimiento y rentabilidad sin igual en Europa”. BBVA mantiene su compromiso con todos los mercados donde opera y desde una posición de mayor fortaleza, intensificará su apoyo al tejido empresarial, cultural, científico y social, a través de la actividad bancaria y de las fundaciones. El nuevo banco tendrá una doble sede operativa en España: una en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la otra en Ciudad BBVA, en Madrid. BBVA considera que la integración de ambas entidades incrementa además el potencial de Barcelona como un ‘hub’ europeo para startups. Se mantendrá la utilización de la marca Sabadell, de manera conjunta con la marca BBVA, en aquellos territorios o negocios en los que pueda tener un interés comercial relevante. Tras el cierre de la operación, BBVA será la segunda entidad financiera de España, uno de los mercados más relevantes del Grupo y con buenas perspectivas a futuro. Por una parte, el crecimiento esperado del PIB se sitúa por encima del de la media de los países de la eurozona (2,1% de crecimiento esperado en 2024 y 2% en 2025, frente a un crecimiento medio de la eurozona del 0,7% y 1,4%, respectivamente). Además, se aprecia un significativo desapalancamiento de familias y empresas desde la crisis de 2008, con niveles de endeudamiento actuales inferiores a los de la eurozona. Todo lo anterior, unido a un entorno en el que los tipos de interés, aunque en previsible descenso, mantendrán niveles razonables para el negocio, constituyen palancas de crecimiento para el sistema financiero. España también es un mercado con una rentabilidad atractiva. La rentabilidad de BBVA⁵ España alcanzó el 19% en diciembre de 2023. Con datos a cierre de 2023, la entidad resultante alcanza una inversión crediticia de 265.000 millones de euros y una cuota de mercado en préstamos cercana al 22% en el mercado español (13,8% BBVA y 8,1% Banco Sabadell). Son dos bancos muy complementarios, tanto por su diversificación geográfica como por sus fortalezas en los segmentos de clientes. En España, Banco Sabadell es un líder en pymes, con una cuota del 12,7%, versus un 11,5% de BBVA; mientras que BBVA es más fuerte en banca minorista, con una cuota del 14,7%, frente al 6,3% de Banco Sabadell.