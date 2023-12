Descubre el secreto: cómo cocer marisco congelado perfecto

Es importante la elección entre mariscos crudos y cocidos según la preparación deseada. Por ejemplo, los cocidos son ideales para platos fríos.

¿Te interesan los secretos para preparar marisco congelado? Puedes encontrar gambones salvajes, gambas rojas, gambas blancas del Mediterráneo y langostinos blancos, todos disponibles congelados en presentaciones cocidas o crudas.

El marisco sometido a procesos de congelación y cocción presenta una tonalidad anaranjada intensa, mientras que aquel congelado en estado crudo exhibe tonos grises o suaves matices rosados.

La distinción clave radica en que los mariscos cocidos pueden descongelarse y utilizarse directamente para elaborar un cóctel de mariscos o servirse con salsa rosa o mayonesa.

Sin embargo, si tu intención es cocinar gambas a la plancha o al horno, la opción ideal sería optar por marisco congelado crudo. (Aunque también puedes usar marisco fresco, pero suele ser más costoso). En Esdiario, te proporcionamos una guía detallada para cocinar mariscos congelados en estado crudo.

Cómo Cocinar Marisco Congelado

Gambas al ajillo

Elección del tipo de marisco

Cuando se planifica preparar platos como gambas a la plancha, al ajillo o al horno, la elección del marisco congelado crudo es crucial. Su textura y sabor difieren significativamente de los mariscos cocidos, ideales para ensaladas o cócteles. Cada elección determinará el perfil final de tu plato.

Marisco crudo

Descongelado:

El proceso de descongelado es un paso primordial. Ya sea mediante una preparación planificada en la nevera durante la noche o a través de una "descongelación de emergencia" con agua ligeramente caliente, este paso sienta las bases para una cocción óptima.

Técnica de cocido y enfriado:

Cocción Personalizada: La cocción de mariscos crudos congelados demanda atención a los tiempos específicos de cada variedad según su peso. Ya sean gambas, langostinos, cigalas o camarones, conocer y respetar los tiempos de cocción es esencial.

Los minutos de cocción suelen venir especificados en la caja del marisco. Al finalizar, un toque especial para mantener la firmeza consiste en colocar el marisco sobre hielo y cubrirlo con papel film.

Evitar el Microondas

Cuando el olvido acecha y el marisco permanece congelado, resistirse a la tentación del microondas es crucial. Este aparato, al deshidratar los alimentos, puede alterar la textura y el sabor del marisco. Una decisión sabia preservará la calidad del ingrediente.

Almacenamiento y duración en el congelador

Gestión Eficiente: La duración del marisco en el congelador se convierte en un factor clave, especialmente cuando se compra en cantidades considerables.

Descongela solo lo necesario, ajustándose a las especificaciones de tu congelador. A -24º C, el marisco se conserva hasta 3 meses sin pérdida de sabor ni propiedades. A -18º C, el plazo es similar, mientras que a -12º C, un mes es el límite.

Consejos extra para una experiencia culinaria inolvidable:

Mariscos Cocidos vs. Crudos: un mundo de diferencias

Texturas y Sabores: Comprender las diferencias entre los mariscos cocidos y crudos es esencial para elevar tus creaciones culinarias. Los mariscos crudos suelen ser de color grisáceo, mientras que los cocidos son rojizos o anaranjados.

Los cocidos, son ideales para platos fríos, resaltan por su suavidad y jugosidad. Por otro lado, los crudos, al ser sometidos a cocción, conservan su firmeza y absorben los sabores de los ingredientes circundantes de manera más intensa.

Creatividad en la Cocina: El marisco congelado crudo abre un abanico de posibilidades creativas en la cocina. Desde gambas a la plancha con ajo hasta langostinos al horno con hierbas frescas, explorar recetas que resalten la calidad del marisco crudo puede convertirse en una experiencia culinaria emocionante.

Detalles importantes durante el descongelado:

Tiempo y Temperatura: El proceso de descongelado no solo es funcional, sino que también influye en la calidad final del plato. La sugerencia de dejar el marisco en la parte baja de la nevera durante la noche se basa en permitir un descongelado gradual. La "descongelación de emergencia" con agua ligeramente caliente es una solución rápida pero efectiva.

Cuidados Post-Cocción: El paso adicional de enfriar el marisco sobre hielo con papel film merece especial atención. Este cuidado post-cocción no solo preserva la textura sino que también intensifica los sabores al evitar que la temperatura altere el perfil del marisco.

Calorías, proteínas y colesterol que aportan algunos mariscos

Si te preocupan las calorías y debes cuidar tu alimentación por temas de salud, te contamos datos interesantes sobre algunos mariscos comunes en las mesas españolas en Navidad y otras celebraciones.

Bogavante

El bogavante tiene 91 calorías por ración de 100 g

Proteínas 18.3 g por ración de 100 g

Colesterol – mg/1000 Kcal 150 mg

Buey de mar

Calorías: 86 por ración de 100 g

Proteínas: 18.0 g por ración de 100g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 59 ng

Carabinero

Calorías: 115 por ración de 100 g

Proteínas: 23,9 g por ración de 100g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 152 ng

Centollo

Calorías: 127 por ración de 100 g

Proteínas: 20.01 g por ración de 100g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 100 ng

Gambas

Calorías: 93 por ración de 100 g

Proteínas: 20.01 g por ración de 100 g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 200 ng

Langostino

Calorías: 93 por ración de 100 g

Proteínas: 20.1 g por ración de 100g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 200 ng

Langosta

Calorías: 91 por ración de 100 g

Proteínas: 18.3 g por ración de 100 g

Colesterol – mg/1000 Kcal , 150 ng

Cómo cocer marisco congelado para que salga perfecto

Ingredientes:

500 g de gambas o langostinos crudos

1 litro de agua

50 g de sal

½ unidad de limón

Utensilios:

Olla o cazuela para la cocción

Bol con agua fría y hielo

Preparación:

, colocándolo sobre un recipiente. Sitúe este conjunto en la parte baja del refrigerador. De esta manera, el marisco liberará agua, la cual se acumulará en el recipiente, manteniendo así la firmeza de su textura. La víspera, disponga el marisco en un colador grande. Sitúe este conjunto en la parte baja del refrigerador. De esta manera, el marisco liberará agua, la cual se acumulará en el recipiente, manteniendo así la firmeza de su textura. Cuarenta y cinco minutos antes de cocerlo , retira el marisco del refrigerador y déjalo a temperatura ambiente, cubierto con una tapa o plato. En una olla, lleve el agua a ebullición. Incorpore la sal y exprima el medio limón en el agua, conservando este último en el líquido de cocción. No te preocupes si la cantidad de sal le parece elevada, ya que esta queda en el agua. Incluso, algunos prefieren cocinar el marisco en agua de mar, si es posible. conservando este último en el líquido de cocción. No te preocupes si la cantidad de sal le parece elevada, ya que esta queda en el agua. Incluso, algunos prefieren cocinar el marisco en agua de mar, si es posible. Añadir el marisco al agua hirviendo. La temperatura descenderá momentáneamente; espera a que retome la ebullición y cuenta 1.5 minutos para las gambas y 2 minutos para los langostinos. Las cigalas requieren 3 minutos con 60 g de sal, mientras que los camarones, similares a los langostinos, precisan 50 g de sal y dos minutos de cocción. . La temperatura descenderá momentáneamente; espera a que retome la ebullición y cuenta. Las cigalas requieren 3 minutos con 60 g de sal, mientras que los camarones, similares a los langostinos, precisan 50 g de sal y dos minutos de cocción. Prepare un bol o recipiente profundo con agua fría y hielo para "detener la cocción" al cumplirse el tiempo. Utilice una espumadera para retirar el marisco y colóquelo directamente en el recipiente con agua y hielo. Cubrir con film de plástico. Al estar en contacto con el hielo, este acelerará el enfriamiento del marisco. riesgo de quemaduras, antes de retirarlo del bol con agua fría. Permita reposar durante aproximadamente 10 minutos o hasta que pueda manipularlo sin Si en lugar de gambas o langostinos son cigalas, el proceso es el mismo pero hay que poner 60 g de sal y el tiempo de cocción es de 3 minutos. Si son camarones se hacen igual que los langostinos 50 g de sal y dos minutos de cocción.

En resumen, en el arte de cocinar marisco congelado, cada detalle cuenta para lograr un resultado excepcional. Desde la elección entre crudo y cocido hasta los meticulosos procesos de descongelado y cocción, estas estrategias no solo aseguran una experiencia culinaria memorable sino que también resaltan la frescura y autenticidad de los mariscos.

Explora, experimenta y disfruta del mundo fascinante de la cocina marina congelada. Con estos conocimientos, cada platillo se convierte en una oportunidad para deleitar tu paladar con la exquisitez del marisco perfectamente cocido. ¡Buen provecho