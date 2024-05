El desgarrador suceso que convirtió la infancia de Lara Álvarez en un infierno

La popular presentadora ha participado en una campaña de la Fundación ColaCao que pretende ayudar a las familias a afrontar problemas de acoso y concienciar a la sociedad.

Lara Álvarez no es una persona que se prodigue en hablar de su vida personal. De hecho, son escasos los momentos en los que se sienta cómoda hablando sobre su vida fuera de las cámaras, pero esta vez, lo ha hecho por una buena causa. La periodista ha participado en la campaña de la Fundación ColaCao Educando contra el bullying para ayudar a las familias a afrontar este problema y concienciar a la sociedad sobre una realidad que afecta a miles de personas en España.

La que fuera presentadora de Supervientes durante años junto a Jorge Javier Vázquez ha decidido dar un paso al frente para confesar que habla de una causa que, por desgracia, conoce en primera persona y que ha querido compartir en un vídeo promocional de la marca.

Un episodio que vivió en primera persona

Álvarez comenzaba algo nerviosa su intervención asegurando: "Quiero empezar contándoos cómo me encuentro porque hoy no he dormido nada. Lo que compartiré con vosotros es muy importante para mí. Es viajar al pasado y encontrarme con una niña que lo pasó muy mal. Así que permitidme que os hable del bullying en primera persona".

😨 Lara Álvarez relata, por primera vez, su experiencia más dura: "Fueron dos personas las que empezaron"



🔗https://t.co/Pc4547n1qfhttps://t.co/Pc4547n1qf — Otro Mundo (@OtroMundoMD) May 2, 2024

Así, la conocida periodista de Mediaset iniciaba un relato que pone de manifiesto el sufrimiento por el que pasan muchos niños en su día a día: «Recuerdo estar en el patio del colegio y recibir balonazos, pero llegó un día en que los balonazos se convirtieron en pedradas», confiesa la presentadora, que admite: “Una vez me pegaron un chicle en el pelo, y que me siguieran hasta el portal de mi casa insultándome por detrás, era bastante común. Con 9 años, piensas que en el algún momento se cansarán”.

Una situación de la que salió reforzada y que aún recuerda con dolor: “En mi caso solo fueron dos personas las que empezaron con todo esto, aunque toda la clase dejó de hablarme. Seguro que esto os suena, porque no suele ser la mayoría quien lidera el bullying. Son una o dos quienes actúan, pero a través del miedo hacen que el resto observen y no hagan nada para que no les pase lo mismo”, explica Álvarez en un testimonio en el que no ha podido evitar emocionarse al revivir los momentos que convirtieron su niñez en un auténtico calvario.