La última central de cobre en España prepara su cierre

La Transición del Cobre a la Fibra: San Sebastián Marca el Final de una Era Tecnológica en España. Nos despedimos definitivamente del ADSL

La era del ADSL en España está llegando a su fin. Después de un proceso que ha durado más de ocho años, la última central de cobre, ubicada en San Sebastián/San Marcial, ha establecido finalmente una fecha para su cierre. Esta decisión marca el fin de una era y el inicio de una nueva, dominada por la fibra óptica.

Desde 2016, Telefónica inició el proceso de cierre de sus centrales de cobre, impulsado por la expansión y superioridad de la fibra óptica. Este proceso ha sido regulado y supervisado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a quien Telefónica ha informado periódicamente sobre sus planes de cierre. La transición ha sido gradual, comenzando con el cierre de las primeras centrales en Torrelodones y Sant Cugat en 2016. En 2021, se celebró el cierre de la central número 1.000, marcando un hito en este proceso de transición tecnológica.

El avance ha sido notable. Actualmente, 8.526 centrales ya tienen una fecha establecida para su cierre, y se espera que para 2024 la mayoría de ellas hayan cesado sus operaciones. Sin embargo, no todo el proceso ha sido sencillo. La central de San Sebastián/San Marcial ha presentado retos particulares debido a su ubicación en el casco histórico de San Sebastián, donde no se permiten tendidos aéreos, incluidos los de telecomunicaciones. Este desafío prolongó el uso del ADSL en la región, ya que no se podía realizar un despliegue efectivo de fibra óptica.

No obstante, tras conversaciones entre Telefónica y el Ayuntamiento de San Sebastián, se llegó a un acuerdo. El Ayuntamiento se encargaría de las canalizaciones para el despliegue de fibra, mientras que los operadores se encargarían del acondicionamiento necesario. Afortunadamente, estas obras concluyeron en septiembre pasado, y el proceso de migración de los clientes ya está en marcha.

Sin embargo, hay una excepción: la zona del puerto de San Sebastián. Aquí, debido a las particularidades del área, los clientes serán migrados a tecnología radio.

La fecha final para el cierre de la central de San Sebastián/San Marcial se ha fijado para el 29 de mayo de 2024, marcando así el final definitivo del ADSL en España. Con esto, España se prepara para una nueva era en telecomunicaciones, dominada por la velocidad y eficiencia de la fibra óptica.