10 beneficios de las fresas: una golosina natural baja en azúcar

Cuidar el corazón, mejorar la digestión o ayudar en la pérdida de peso son algunos de los beneficios de las fresas. En Esdiario te los contamos.

¿Conoces los beneficios de las fresas? Con hasta 59.9 mg de vitamina C por ración, las fresas actúan como un poderoso escudo antioxidante. Protege tu organismo contra la oxidación celular, contribuyendo a una piel joven y una salud general fortalecida.

Nutrientes esenciales de las fresas

Las fresas, reconocidas por su elevado contenido de vitamina C, y otros antioxidantes contribuyen activamente a fortalecer nuestro sistema inmunológico, combatiendo la oxidación celular y reduciendo así el riesgo de enfermedades.

Contenido nutricional por ración de 100 gramos de fresas:

Calorías: 40 Kcal

Proteínas , 0.7 g

Grasa: 0,50 gramos

Agua: 89.6 mg

Vitamina C: 59,9 mg

Vitamina A: 1 microgramo

Vitamina B9 (ácido fólico): 20 microgramos

Vitamina B7: 4 microgramos

Vitamina B3: 0,79 microgramos

Vitamina B5: 0,34 microgramos

Vitamina K: 5.50 microgramos

Contenido mineral:

Magnesio: 12 mg

Potasio: 190 mg

Calcio : 25 mg

Yodo: 8 mg

Sodio: 2 mg

Zinc: 0.22 mg

Antocianinas y otros compuestos beneficiosos

Las antocianinas presentes en las fresas han demostrado tener efectos positivos contra la inflamación y el estrés oxidativo. Estos compuestos no solo ayudan a mantener la salud cardiovascular, reduciendo la tensión arterial y los niveles de colesterol, sino que también colaboran con el yodo, la vitamina C y los fitoquímicos para mantener un sistema nervioso en óptimo funcionamiento.

Descubriendo los 10 beneficios de las fresas

Las fresas, pertenecientes al género Fragaria, son frutas de pequeño tamaño, con un diámetro que varía entre 15-22 mm. Su sabor dulce y ligeramente ácido, junto con su inconfundible aroma, las convierten en una deliciosa opción para incluir en nuestra dieta diaria.

Con tan solo 40 calorías por cada ración de 100 gramos, estas frutas son ligeras, compuestas principalmente por un 89% de agua, aportando también 2.2 gramos de fibra y una generosa dosis de vitamina C.

1. Bajas en Calorías: Un Festín Ligero

Con apenas 40 calorías por cada 100 gramos, las fresas se posicionan como una alternativa saludable, incluso menos calóricas que un yogur desnatado. Una opción deliciosa para aquellos que buscan disfrutar de un festín ligero y nutritivo.

2. Reducción de Inflamación: Cuida tu Corazón

La inflamación interna generalizada está vinculada a diversas enfermedades, incluyendo las cardíacas. Combatir esta inflamación es crucial para la salud cardiovascular. Las fresas, ricas en antocianinas, destacan por sus efectos antiinflamatorios, ofreciendo un paso significativo hacia la mejora de la salud del corazón.

3. Vitamina C: Un Escudo Antioxidante

Con hasta 59.9 mg de vitamina C, las fresas actúan como un escudo antioxidante, protegiendo al organismo de la oxidación celular. Esta vitamina, esencial para la producción de colágeno, contribuye a mantener la piel joven y saludable.

4 El poder hidratante de las fresas

Componiéndose mayormente de agua (89.6%), las fresas no solo deleitan al paladar sino que también ofrecen una hidratación efectiva. Con bajos contenidos de grasas (0.3%) y proteínas (0.7%), son ideales para mantenernos frescos e hidratados.

5. Índice Glucémico Bajo para Diabéticos

Con un índice glucémico bajo de 40, las fresas no provocan grandes aumentos en los niveles de azúcar en la sangre, convirtiéndolas en una opción segura para personas con diabetes.

6. Digestión saludable con fibra natural

Con 2.2 gramos de fibra por cada 100 gramos, las fresas promueven una digestión saludable al alimentar las bacterias beneficiosas del intestino, mejorando así la salud digestiva.

7 Antioxidantes Clave para la Salud Ocular

Los flavonoides, fitoquímicos fenólicos y el ácido elágico presentes en las fresas son antioxidantes clave, asociados con una buena salud ocular y otros beneficios para la salud.

8. Efecto Anti-Envejecimiento: colágeno y juventud

La vitamina C presente en las fresas es precursora del colágeno, una proteína esencial para la piel. Estimular la producción de colágeno con el consumo de fresas puede contribuir a mantener la piel joven y resistente al paso del tiempo.

9. Pérdida de Peso: El Secreto Quemagrasas

Las fresas desempeñan un papel crucial en la promoción de la pérdida de peso al aumentar la producción de adiponectina y leptina, dos hormonas quemagrasas que también ayudan a suprimir el apetito.

10. Funcionamiento Cerebral Óptimo: Un Aliado para la Mente

Gracias a su contenido de potasio, las fresas están vinculadas a tasas más lentas de deterioro cognitivo, favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo al cerebro. Incluir estas deliciosas frutas en tu dieta diaria puede ser un aliado para mantener la mente en plena forma.

Claves para conservar las fresas

Las fresas, deliciosas y apetecibles, requieren cuidados específicos para prolongar su frescura. Aquí te ofrecemos cuatro claves fundamentales para conservarlas de manera óptima:

1. Inspecciona antes de seleccionar

Al adquirir fresas, asegúrate de que no presenten signos de deterioro. A veces, incluso dentro del supermercado, una fresa estropeada puede afectar al resto. Es vital retirar las fresas blandas, con moho o magulladuras antes de guardarlas.

2. Almacénalas adecuadamente

Evita que las fresas se estropeen apilándolas en un recipiente hermético. Si has comprado un cestillo, retíralas y colócalas en un taper rectangular, cuadrado o redondo con capacidad suficiente. Forra el recipiente con papel de cocina para absorber la humedad y ciérralo herméticamente para prolongar su frescura hasta por 5 días.

3. Conserva las fresas enteras

No retires el pedúnculo o parte superior, ya que esto puede reducir su duración. Evita mezclar fresas enteras con cortadas, ya que estas últimas tienden a estropearse más rápidamente. Si cortas una fresa, consúmela lo antes posible o guárdala en el congelador.

4. Lava las fresas justo antes de consumirlas

Evita lavarlas antes de guardarlas, ya que retendrán humedad y el moho podría aparecer más rápidamente. Lava las fresas solo justo antes de comerlas para garantizar su frescura y sabor óptimos.

En resumen, las fresas no solo son una deliciosa opción para satisfacer tus antojos, sino también una poderosa fuente de beneficios para tu salud. Con su bajo contenido calórico, ricas en antioxidantes como la vitamina C y las antocianinas, estas pequeñas frutas no solo deleitan tu paladar sino que también fortalecen tu sistema inmunológico y cuidan de tu corazón.

Recuerda seguir nuestras claves para conservarlas y así prolongar su frescura, permitiéndote disfrutar de estas joyas nutritivas durante más tiempo. Incorpora las fresas en tu dieta diaria y descubre cómo la combinación perfecta de sabor y salud puede convertirse en un hábito delicioso que mejora tu calidad de vida.

