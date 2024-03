Beyoncé anuncia su nuevo álbum : Cowboy Carter

La expectativa crece en torno a "Cowboy Carter", ya que se revela poco sobre su contenido. La mención de una posible versión de "Jolene" de Dolly Parton agrega un toque de misterio, manteniendo a los fans ansiosos por descubrir más detalles sobre el nuevo trabajo de Beyoncé.

"Cowboy Carter', se lanzará el 29 de marzo como Acto II, su llegada se produce tras el éxito de "Renaissance" y el sencillo "My House", marcando un regreso a las raíces de Beyoncé en Houston. Esta conexión con su lugar de origen añade una capa emocional a su evolución musical, mostrando la versatilidad de su arte.

La noticia que muchos fans de 'Queen B' esperaban ha llegado: Beyoncé ha anunciado oficialmente su próximo álbum, titulado "Cowboy Carter".

Este emocionante proyecto, marcado como el tan anticipado "Acto II" de su aclamado álbum "Renaissance" de 2022, está programado para ver la luz el 29 de marzo. La revelación se llevó a cabo a través de su sitio web y redes sociales, desatando la euforia entre sus seguidores.

Beyoncé, siempre maestra en generar expectación, ha lanzado dos sencillos de "Cowboy Carter" que han dejado su huella en la escena musical. "16 Carriages" y "Texas Hold 'Em" no solo son adelantos tentadores sino que también marcan hitos significativos.

El último se erigió como el primer sencillo country número uno de Beyoncé en los Estados Unidos, consolidando su posición como la primera mujer negra en encabezar esta codiciada lista.

El sitio web de Beyoncé se ha metamorfoseado para reflejar la estética única de "Cowboy Carter". En la página principal, una imagen intrigante de una silla de montar con una faja roja, blanca y azul, con la inscripción "Country Carter", sirve como telón de fondo.

La sección de productos presenta CD de edición limitada y vinilos en variantes de colores, cada uno con su arte distintivo. Los conjuntos de cajas no solo incluyen una pista extra sino también camisetas exclusivas con el título del álbum estampado en el pecho.

El lanzamiento de "Renaissance" en 2022 provocó una expectación creciente entre los fanáticos de Beyoncé. Anunciado como el primer acto de un "proyecto de tres actos", el álbum originalmente generó especulaciones sobre la inclusión de canciones dance y country.

Aunque "Renaissance" se centró principalmente en la música dance y house, rindiendo homenaje a la comunidad queer negra y la cultura de club, la anticipación por nuevos sonidos se mantenía viva.

Este próximo lanzamiento sigue de cerca la huella de una gira mundial sin precedentes, que recaudó la asombrosa suma de 579 millones de dólares.

Acompañando esta hazaña, se estrenó "Renaissance: A Film by Beyoncé", una obra que fusiona documental y concierto, llevando a los espectadores tras bambalinas de la monumental gira global. Poco después, el sencillo "My House" fue lanzado, marcando un regreso a las raíces de Beyoncé en Houston.

El 12 de marzo, Beyoncé hizo el esperado anuncio oficial sobre su próximo álbum country. A través de su biografía de Instagram y una imagen en su historia de Instagram, Beyoncé compartió el título, "Acto II: Cowboy Carter", junto con la fecha de lanzamiento.

. La imagen evoca una transformación artística, como si la silla metálica estilo disco de la portada de "Renaissance" se estuviera convirtiendo en una silla del oeste.

La revelación del álbum durante el Super Bowl fue un acontecimiento clave. En un comercial de Verizon, Beyoncé bromeó sobre sus habilidades para romper Internet, seguido de un adelanto en las redes sociales que confirmó el segundo acto de "Renaissance" para el 29 de marzo.

Este teaser, con influencias del oeste de París, Texas, desencadenó especulaciones sobre la incursión de Beyoncé en el género country.

Dos canciones, "Texas Hold 'Em" y "16 Carriages", lanzadas poco después, confirmaron la incursión en el country. Gracias a los esfuerzos de los fanáticos solicitando "Texas Hold 'Em" en la radio country, la canción alcanzó el número 1 en la lista Hot Country Songs, marcando un hito histórico como la primera artista femenina negra en lograrlo.

Aunque aún se conocen pocos detalles sobre el contenido específico de "Cowboy Carter", se ha especulado sobre la posible inclusión de una versión de "Jolene" de Dolly Parton en el tracklist.

La madre de Beyoncé, Tina Knowles, ha contribuido a la conversación compartiendo antiguas portadas de revistas que muestran a su hija vestida con atuendo de vaquero, subrayando la conexión de la familia con la cultura vaquera negra.

