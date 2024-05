El anuncio del iPad Pro 2024 de Apple genera indignación en redes sociales

La publicidad busca provocar emociones y eso es lo que ha logrado el último vídeo de lanzamiento del iPad Pro 2024 creando polémica en redes sociales.

El reciente vídeo de Apple para promocionar su nueva tableta iPad Pro, titulado "¡Crush!" , ha generado una considerable polémica entre los usuarios de redes sociales.

En el anuncio, se muestra una prensa industrial que literalmente aplasta una variedad de objetos, desde un televisor hasta instrumentos musicales y libros, transformándolos en el nuevo iPad Pro.

La música de fondo, "All I Ever Need Is You" de Sonny y Cher, acompaña la secuencia, añadiendo un toque llamativo a la presentación.

La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley. https://t.co/273XB3CfnF – Hugh Grant (@HackedOffHugh) 8 de mayo de 2024

Hasta el famoso actor Hugh Grant conocido por películas como 'Cuatro bodas y un funeral' ha comentado en Twitter, (X), sobre el vídeo que dice “La destrucción de la experiencia humana. Cortesía de Silicon Valley”

La controversia detrás del anuncio de Apple: "¡Crush!"

Es un anuncio desgarrador, incómodo y egoísta. Cuando veo este resultado, me da vergüenza comprar productos Apple desde hace diecinueve años. – Hiroki Akiyama (@akiroom) 7 de mayo de 2024

La reacción a este comercial no se ha hecho esperar, especialmente entre figuras destacadas de Hollywood y otras industrias creativas. Muchos han interpretado el anuncio como u na representación visual de cómo la industria tecnológica está afectando a las industrias culturales.

La cineasta Justine Bateman expresó su incredulidad ante la campaña, diciéndole a Tim Cook, "En verdad, ¿qué te pasa?"

Vídeo alternativo del director Asif Kapadia

El director y escritor Asif Kapadia en respuesta al vídeo, compartió otro vídeo en redes diciéndole a Apple, "Te lo arregle".

En su versión del vídeo lo que se destruye por una prensa es el nuevo iPad Pro, recuperando la 'vida' los libros, instrumentos musicales, etcétera que habían sido destruidos. Otras figuras, como el actor y productor Luke Barnett, compartieron su sorpresa y desconcierto ante la campaña publicitaria . El vídeo de Asif Kapadia fue ampliamente compartido y aplaudido por muchos internautas.

La no respuesta de Apple y su tradición publicitaria

Aunque Apple no ha respondido oficialmente a las críticas, la empresa siempre ha sido conocida por su enfoque único en la publicidad. Desde el icónico anuncio "1984" hasta campañas más recientes, como la promoción del iPod para "rasgar, mezclar y grabar", Apple ha sabido sorprender al público con sus mensajes innovadores y menudo controvertidos.

Comparaciones con anuncios anteriores y reflexiones sobre la relación entre la humanidad y la tecnología

Algunos han comparado el anuncio "¡Crush!" con el mencionado "1984", señalando las diferencias en la representación de la relación entre la humanidad y la tecnología. Esta comparación ha generado debates sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y en las artes.

El nuevo iPad Pro y su disponibilidad

Vídeos aparte, hay muchos lectores que están interesados ​​en las características de este nuevo dispositivo:

Enel nuevo iPad Pro, destaca su diseño delgado y ligero que redefine la portabilidad y el rendimiento . Disponible en modelos de 13 y 11 pulgadas, el iPad Pro ya está disponible para ordenar en línea y estará en las tiendas a partir del 15 de mayo.

Los precios comienzan en 1.199 € para el modelo de 11 pulgadas y en 1.549 € para el de 13 pulgadas.

El nuevo iPad Pro viene en plata y negro espacial , ofreciendo dos tamaños para adaptarse a diferentes necesidades. Ambos cuentan con la innovadora pantalla Ultra Retina XDR, que utiliza tecnología OLED para brindar una experiencia visual impresionante.

Impulsado por el chip M4 de Apple, el iPad Pro ofrece un rendimiento mejorado y capacidades avanzadas de inteligencia artificial gracias a su nueva CPU, GPU y Neural Engine.

Además, los nuevos accesorios como el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard complementan la versatilidad del iPad Pro, permitiendo interacciones más potentes y ofreciendo prestaciones mejoradas.

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, ha expresado que el iPad Pro es una herramienta esencial para profesionales de diversos campos y también para aquellos que buscan la máxima experiencia iPad.

Destacó la combinación de la pantalla líder en el mundo, el rendimiento excepcional del último chip de la serie M y un diseño increíblemente portátil. Con el lanzamiento del nuevo iPad Pro, Ternus afirmó que están llevando el dispositivo aún más lejos, presentando la mayor actualización hasta la fecha.

el ejecutivo de Apple, resaltó la revolucionaria pantalla Ultra Retina XDR, el excepcional rendimiento del chip M4, las potentes capacidades de inteligencia artificial y la compatibilidad con los nuevos Apple Pencil Pro y Magic Keyboard. Según Ternus, estas características hacen que el iPad Pro sea único y sin igual en su clase.

En resumen, el polémico vídeo publicitario del iPad Pro, titulado "¡Crush!" , ha generado una intensa discusión sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas y en las industrias creativas. Más allá de promocionar las características del dispositivo, el anuncio ha provocado reflexiones sobre cómo la innovación tecnológica puede afectar la cultura y el arte.

Las reacciones de figuras destacadas de Hollywood y otras industrias creativas res altan la preocupación por la pérdida de la experiencia humana en un mundo cada vez más dominado por la tecnología. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.