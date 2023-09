¿Berberina para adelgazar? Conoce sus beneficios y riesgos

Las búsquedas en Google de ‘berberina’ se han multiplicado, se dice que tiene una acción parecida a la metformina, un fármaco para el tratamiento de la diabetes.

Es cierto que existen estudios que relacionan la barberina con la pérdida de peso, sin embargo no se debe tomar sin consultar previamente al médico.

Ten en cuenta que comprar un suplemento es fácil, al no requerir receta pero puede no ser adecuado para tu salud. Tal como explica el Dr. Pieter Cohen, profesor asociado en Harvard Medical School, debido a que los suplementos dietéticos no son revisados ​​ni aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA en Estados Unidos se pueden promocionar para casi cualquier afirmación de salud.

Los suplementos también pueden contener cantidades inexactas del compuesto o contener otros ingredientes que no figuran en la etiqueta. Por eso es importante que si piensas tomar barberina para adelgazar, antes lo consultes con el médico, (mostrándole una foto de su composición), así evitas comprar algo que quizás no sea beneficioso para ti. La barberina actúa con distintos fármacos y esto puede hacer que tu médico te prohíba tomarla.

¿Qué es la berberina?

La berberina es un alcaloide, una clase de compuesto químico que se encuentra presente en las raíces, hojas, tallos y cortezas de diversas plantas, entre las que destacan el agracejo, la uva de Oregón y la cúrcuma de árbol.

La berberina es una sustancia relativamente reciente al panorama de los suplementos nutricionales, aunque posiblemente haya encontrado referencias a ella en plataformas como TikTok y otras redes sociales, donde a veces se le denomina "Ozempic de la naturaleza", haciendo alusión a un medicamento utilizado en el tratamiento de la diabetes.

A pesar de su reciente inclusión en el ámbito de los suplementos, la berberina posee una rica historia en la medicina tradicional china, donde se ha empleado a lo largo de siglos para abordar infecciones, así como para mitigar trastornos digestivos e inflamatorios.

A pesar de sus beneficios, que verás en el apartado siguiente, se recomienda siempre consultar al farmacéutico y a médico antes de iniciar la ingesta de barberina para prevenir efectos secundarios o interacciones con algún fármaco que estés tomando.

Beneficios de la barberina para la salud

La barberina, un compuesto de hierbas, posee numerosos efectos positivos en la salud. A continuación, explicaremos cómo esta sustancia puede ser beneficiosa en el tratamiento de la diabetes, el colesterol alto, las aftas bucales y el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Barberina para controlar la diabetes

Uno de los usos más destacados de la barberina es su capacidad para ayudar a las personas con diabetes a mantener niveles adecuados de azúcar en sangre. La barberina demuestra ser especialmente eficaz cuando se combina con terapias tradicionales para esta enfermedad.

Un ensayo clínico realizado en 2020 incluyó a 80 pacientes con diabetes tipo 2, a quienes se les administró 480 miligramos de barberina o 1000 miligramos de metformina al día durante 12 semanas. Los resultados de este estudio revelaron que la barberina fue igual de efectiva que la metformina en la reducción del azúcar en sangre y el control de la diabetes tipo 2, sin reportarse efectos secundarios a corto plazo.

Además, una revisión exhaustiva de 46 ensayos clínicos aleatorios realizados en 2021 evaluó la seguridad y eficacia de la barberina en el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Los hallazgos de esta revisión indicaron que la barberina, ya sea consumida sola o en combinación con medicamentos orales., mejoraba significativamente los niveles de azúcar en sangre, la hemoglobina A1C, la resistencia a la insulina y los marcadores de inflamación. Estos beneficios eran aún más notorios cuando se combinaban con el tratamiento convencional.

Sin embargo, es importante destacar que la eficacia de la barberina parece disminuir cuando se prolonga el tratamiento más allá de 12 semanas, cuando la dosis diaria supera los 2 gramos o en pacientes mayores de 60 años.

Por lo tanto, se requiere de más investigación para comprender completamente la relación entre la barberina y la reducción del azúcar en sangre. Si estás tomando medicamentos para la diabetes, es fundamental que no consumas barberina, ya que podría potenciar los efectos de estos medicamentos.

Beneficios para el corazón

La berberina también se muestra prometedora en el ámbito de la salud cardíaca, actuando a través de varios mecanismos.

En ensayos clínicos, se ha comprobado que la barberina reduce eficazmente los niveles de lípidos en sangre, incluyendo el colesterol total, los triglicéridos y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL o "colesterol malo"), todos ellos factores de riesgo para enfermedades. cardíacos. A

demás, tanto estudios en seres humanos como en animales sugieren que la berberina puede mejorar la función cardíaca y prevenir la insuficiencia cardíaca al regular ciertas vías específicas en el cuerpo.

La barberina también muestra potencial en la reducción de la tensión arterial y en la protección contra el endurecimiento de las paredes arteriales, así como el daño a los revestimientos de los vasos sanguíneos causados ​​por la presión arterial alta.

Estos problemas pueden llevar a complicaciones de salud graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. No obstante, es relevante señalar que la evidencia sobre el efecto de la barberina en la presión arterial es limitada y de calidad cuestionable, lo que hace necesario llevar a cabo más investigaciones en seres humanos.

Un estudio observacional realizado en 2017 también sugiere que la barberina, en dosis de 1.2 a 2.0 gramos al día durante 12 semanas, podría ser igualmente efectiva que la amiodarona en el control de la frecuencia cardíaca en personas con fibrilación auricular (FA).

La fibrilación auricular es una condición en la que los latidos cardíacos son irregulares y pueden llevar a la formación de coágulos sanguíneos, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales y otras complicaciones relacionadas con el corazón. No obstante, debemos recordar que los estudios observacionales no pueden establecer una relación de causa y efecto definitiva, por lo que los resultados deben interpretarse con precaución.

Tratamiento de las aftas bucales

Las aftas, también conocidas como estomatitis aftosa, son pequeñas llagas dolorosas que se desarrollan en la cavidad bucal. Aunque generalmente estas lesiones desaparecen por sí solas, las opciones de tratamiento efectivas son limitadas.

En un ensayo clínico aleatorio con 84 participantes, se investigaron los efectos de un gel de barberina en aftas bucales leves.

A los participantes se les indicó que aplicaran el gel de barberina o un placebo en la úlcera bucal cuatro veces al día durante cinco días. Al término del estudio, aquellos que utilizaron el gel de barberina experimentaron mejoras en el tamaño de las úlceras, así como en la reducción del dolor, enrojecimiento y secreción de líquido.

Alivio de los Síntomas del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)

El síndrome de ovario poliquístico es una afección relacionada con un desequilibrio hormonal que puede aumentar el riesgo de diversas enfermedades crónicas. Esta condición puede provocar infertilidad, aumento de peso, períodos menstruales irregulares y crecimiento excesivo de vello.

En un ensayo clínico aleatorio realizado a cabo en 2022, se evaluaron los efectos de 500 miligramos de clorhidrato de berberina dos veces al día en comparación con 500 miligramos de clorhidrato de metformina dos veces al día y 1000 miligramos de mioinositol dos veces al día en 136 pacientes con SOP.

Mientras que la metformina mostró mejoras en todos los aspectos de la condición, la barberina mostró mayores mejoras en la composición corporal, el perfil lipídico y el estado hormonal. Esto sugiere que la barberina podría ser más beneficiosa que la metformina para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en personas con síndrome de ovario poliquístico.

Además, una revisión de estudios realizada en 2023 señaló que la barberina, en comparación con un placebo o ningún tratamiento, parece ser prometedora para mejorar las tasas de ovulación y de embarazos exitosos en pacientes con síndrome de ovario poliquístico.

También podría contribuir a la reducción de la resistencia a la insulina y los niveles de andrógenos (hormonas sexuales masculinas), así como a la disminución de los niveles de azúcar en sangre en ayunas y de insulina. No obstante, debido a la investigación limitada en este campo, se requieren estudios adicionales para evaluar el impacto de la barberina en la mejora de la fertilidad y los resultados del embarazo en pacientes con SOP.

Otros posibles beneficios de la barberina

Además de los beneficios de salud mencionados previamente, algunas personas utilizan la barberina para apoyar:

Control de peso : La berberina puede ayudar a reducir la relación cintura-cadera (WHR) en adultos. Algunos estudios también sugieren que puede ocasionar pequeñas mejoras en el peso corporal, aunque estos cambios no se consideran estadísticamente significativos.

Salud Cognitiva : Una revisión sistemática realizada en 2020 encontró que la berberina puede ayudar a prevenir la demencia al proteger el cerebro y mejorar la función cognitiva. Asimismo, un ensayo clínico aleatorio de 2023 encontró que la barberina, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, podría mejorar los síntomas negativos y la función cognitiva en pacientes con esquizofrenia.

Salud Intestinal : La barberina posee propiedades antimicrobianas y puede mejorar la salud intestinal al reducir la cantidad de bacterias dañinas en el intestino, al mismo tiempo que promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas.

¿Cómo utilizar Berberina?

La berberina es un suplemento que se presenta en forma de cápsulas. Como no existe una dosis establecida para este medicamento, una persona puede usar de 500 a 1500 mg por día.

En primer lugar, la persona debe comenzar con una dosis más baja y luego debe aumentarla a 1500 mg. El medicamento se puede dividir en tres dosis, es decir, 500 mg tres veces al día.

Precauciones y efectos secundarios

Antes de tomar Berberina, hable con su médico si es alérgico a ella o a cualquier otro medicamento relacionado con ella como los medicamentos para la diabetes.

El producto puede contener algunos ingredientes inactivos que pueden provocar reacciones alérgicas graves y otros problemas graves.

La berberina tiene un alto riesgo de interferir con varios fármacos como los antidiabéticos o fármacos para regular la tensión arterial. Y algunas de estas reacciones pueden ser graves. Cuando se usan dosis altas, pueden producir molestias gastrointestinales y, debido a su capacidad para reducir el azúcar en sangre, puede aumentar el riesgo de hipoglucemia.

Algunos de los efectos secundarios más comunes y principales de la berberina son:

Diarrea

Constipación

Gas

Malestar estomacal

Dolor de cabeza

problema de digestión

Calambre estomacal severo

Flatulencia

Los efectos secundarios comunes no necesitan atención médica y desaparecerán a medida que su cuerpo se adapte a la dosis. Pero si enfrenta algún tipo de efecto secundario grave o raro, busque atención médica de inmediato.

En resumen, la berberina es un compuesto natural que presenta una variedad de beneficios para la salud, incluyendo el control de la diabetes, la mejora de la salud cardíaca, el tratamiento de las aftas bucales y el alivio de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico.

Además, se han investigado otros posibles beneficios en áreas como el control de peso, la salud cognitiva y la salud intestinal. Sin embargo, es importante destacar que la efectividad de la barberina puede variar según la condición y que se necesitan más investigaciones para comprender completamente su impacto en la salud.

Siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de incorporar suplementos nutricionales a base de berberina en tu rutina diaria. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.