Fiesta del Cine 2023: fechas y cómo conseguir las entradas a 3,50 €

Las salas de cine de España celebran una nueva edición en la que no será necesario estar acreditado para disfrutar de las proyecciones de películas como 'Oppenheimer', 'Barbie' o "Creatura".

La Fiesta del Cine Octubre 2023 ya está aquí, y este año trae una emocionante novedad: ya no es necesario estar acreditado para disfrutar de las películas en cartelera a un precio más asequible que el habitual.

En esta XXI edición, todo lo que necesitas es comprar tus entradas para asistir a las salas de cine desde el 2 hasta el 5 de octubre.

Ahora, se elimina el requisito que solía impedir el acceso a las proyecciones sin registro previo, haciendo que disfrutar del cine sea más sencillo que nunca, similar a un día común, con la ventaja de que las entradas cuestan solo 3,50 euros.

¿En qué consiste la Fiesta del Cine?

Este evento tiene como objetivo fomentar la asistencia al cine entre todas las edades mediante precios populares.

Se llevó a cabo por primera vez en 2009, aunque no fue hasta 2011 que comenzó a realizarse de manera semestral. En la penúltima edición, se registraron 1,3 millones de espectadores en tan solo cuatro días, un aumento del 82,2% en comparación con años anteriores.

Los responsables de este evento son FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), una entidad sin fines de lucro.

El ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), un organismo autónomo vinculado a la Secretaría de Estado de Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y la producción audiovisual; y FECE (Federación de Cines de España), la asociación representativa del sector de exhibición cinematográfica, que agrupa al 80% de las pantallas existentes en el país y al 90% de la recaudación total.

¿Cómo conseguir las entradas?

A partir de esta edición, ya no es necesario solicitar acreditación en línea, lo que significa que no hay ningún trámite especial para participar en la Fiesta del Cine. Simplemente dirígete al cine de tu elección y disfruta de las películas del 2 al 5 de octubre, cada entrada a solo 3,50 euros.

Hay varias formas de conseguir tus entradas. La primera opción es adquirirlas en preventa. A partir del 27 de septiembre, puedes comprarlas en el sitio web del cine al que deseas asistir. Esta opción es ideal para aquellos que desean garantizar su asiento para la película de su elección.

Si prefieres ser más espontáneo o simplemente no tienes la oportunidad de planificar con anticipación, no te preocupes, también puedes comprar tus boletos el mismo día de la proyección, como en cualquier otro día. Puedes comprar tantas entradas como desees directamente en la taquilla. Sin embargo, ten en cuenta que si compras los boletos en línea, es posible que se apliquen cargos por gestión.

Los boletos a 3,50 euros son válidos para cualquier proyección de la cartelera, a excepción de aquellas que se realicen en salas especiales, butacas VIP o en formato 3D, que pueden tener un costo adicional.

¿Qué pasa con el Bono Cultural Joven?

Si tienes 18 años y has adquirido el Bono Cultura Joven, ¡buena noticia! Puedes utilizarlo para comprar tus entradas para la Fiesta del Cine. Si aún no lo has solicitado, puedes hacerlo en el sitio web: https://bonoculturajoven.gob.es/ .

Las Películas disponibles en la Fiesta del Cine de octubre de 2023

La gran mayoría de las películas suelen estar disponibles con el precio reducido, incluidos los estrenos más recientes. A continuación, te presentamos una selección de algunas de las películas más interesantes que podrás ver:

"La Monja 2"

"Creatura"

"Golpe de Suerte"

"Todos los Nombres de Dios"

"El creador"

"Afer: Aquí Acaba Todo"

"Barbie"

"Cerrar los Ojos"

"El Superviviente de Auschwitz"

"CampeónX"

Salas Participantes en la Fiesta del Cine

Más de 300 salas de cine en toda España se han unido a esta iniciativa, que cuenta con veinte ediciones en funcionamiento. Entre ellas se incluyen las salas de franquicias populares como Cinesur, Cinesa o las salas Yelmo, así como numerosos cines independientes. Puedes consultar todas las salas participantes en el sitio web oficial del Festival.

En conclusión, la Fiesta del Cine en Octubre 2023 es una oportunidad única para disfrutar de películas de gran calidad a un precio reducido en toda España.

Este evento, respaldado por FEDICINE, el ICAA y FECE, tiene como objetivo fomentar el amor por el cine y ofrece una amplia selección de películas para todos los gustos.

No importa si planeas comprar tus boletos por adelantado o el mismo día de la proyección, esta fiesta cinematográfica es una cita que los amantes del cine no querrán perderse.

¡Aprovecha esta oportunidad y sumérgete en el mundo del cine en octubre de 2023 en la Fiesta del Cine en España! Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.