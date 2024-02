Quién es Beatriz Luengo, portavoz del jurado del Benidorm Fest 2024

Descubre la versatilidad de Beatriz Luengo y su talento, no solo como cantante, sino también como compositora, autora, actriz, bailarina y empresaria.

Su formación multidisciplinar y éxito en diversos campos la convierten en una artista completa. Como empresaria Beatriz Luengo, fundó su propia escuela de danza, una franquicia de gimnasios y hasta su propia línea de ropa de bebés.

Beatriz Luengo: trayectoria musical y empresarial

Inicios y Formación Artística (1982-2000)

Beatriz Luengo González, nacida el 23 de diciembre de 1982 en Madrid, España, es una polifacética artista que ha dejado una huella significativa en la escena musical y del entretenimiento. Su influencia musical proviene de su abuela, quien cantaba coplas en anuncios de radio, sembrando en Beatriz la semilla de la pasión por la música desde temprana edad.

A los seis años, Beatriz presenció el musical "Cabaret", protagonizado por Liza Minelli, y este momento marcó su decisión de convertirse en la protagonista de su propia historia musical.

La joven artista comenzó a tomar clases de canto y baile, iniciando así un viaje que la llevaría a convertirse en una destacada compositora, cantante, autora, actriz, bailarina y empresaria.

Beatriz Luengo cursó estudios hasta COU y se especializó en interpretación en la escuela de Juan Carlos Corazza, enfocándose especialmente en el canto. Su formación abarcó diversos estilos de danza, desde clásica hasta jazz, hip-hop, funky y flamenco. Su dedicación y talento la llevaron a dirigir su propia escuela de danza en Madrid.

Debut Artístico y Carrera en el Espectáculo (2000-2006)

A los 11 años, Beatriz fue seleccionada para participar en "El circo de Rita y Miliki". A los 12, firmó su primer contrato discográfico con PolyGram, formando parte del grupo Tatu con dos amigas, aunque el álbum nunca llegó a publicarse debido a dificultades económicas en la discográfica.

A los 14, debutó en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid con la obra "Peter Pan", ganadora del Premio Max en 1999 al mejor musical. Esto marcó el inicio de su carrera profesional en el teatro, participando en obras como "La magia de Broadway", "Jekyll and Hide" (junto a Raphael), "Hermanos de Sangre", "Annie" y "Grease".

En 2000, hizo su primera aparición en el cine en la película "Pasión adolescente", dirigida por Joaquín Llamas. Sin embargo, el verdadero impulso a su carrera llegó con su participación en la serie "Un paso adelante", basada en la popular serie de los años ochenta "Fama". Durante tres años, Beatriz se destacó en el papel que la consolidó como una figura destacada en la escena artística española.

Consolidación musical y éxito Internacional (2006-2010)

Influenciada por Yotuel Romero de Orishas,— su pareja—, Beatriz incursionó en nuevos ritmos y melodías. Tras un año de arduo trabajo, lanzó el álbum "Mi generación" en 2005, fusionando géneros como R&B, rock, hip-hop y flamenco.

El disco, lanzado el 14 de febrero de 2005, contó con colaboraciones de artistas como Yotuel Romero, Antonio Carmona y Justin Timberlake, quien compuso el tema "Go away".

Después de residir en Francia y presentarse en pequeños locales, en 2006 lanzó el disco "BL", que se mantuvo en el Top 10 de los más vendidos durante 6 semanas.

Este éxito le abrió las puertas de Europa, participando en festivales exitosos en Italia, Alemania y Rumania. Con "BL", compartió escenario con artistas como Juanes, Nelly Furtado, Christina Aguilera y Janet Jackson.

Expansión empresarial y reconocimientos (2008-2022)

En 2008, Beatriz lanzó el álbum "Carrousel", producido en Nueva York por Yutuel Romero y Andrés Levin. Este trabajo contó con la colaboración del grupo francés Les Nubians y una versión en francés de la canción "Couleur Café" de Serge Gainsbourg. Su versatilidad musical se reflejó en la fusión de estilos y colaboraciones internacionales.

Además de su exitosa carrera musical, Beatriz destacó como empresaria desde temprana edad. Fundó su escuela de danza en 2004, estableció la franquicia de gimnasios Urban Loft Fitness y creó su propia línea de ropa de bebé llamada Le Muse.

Estos emprendimientos la consolidaron como una figura destacada no solo en el escenario, sino también en el mundo empresarial.

En 2022, Beatriz obtuvo la ilustre medalla del "Hall of Fame" en Los Ángeles y fue premiada por la Unión Europea con el prestigioso "European Border Breakers Awards". Su libro "El despertar de las Musas" se lanzó en Estados Unidos bajo el título "Badass Muses", alcanzando la edición número 17.

Año 2023: "Patria y Vida: The Power of Music"

En el año 2023, Beatriz Luengo dirigió el exitoso documental "Patria y Vida: The Power of Music". Este documental ha recibido reconocimientos en prestigiosos festivales, incluyendo el "Premio del jurado" en el Festival de Bendfilm en Oregón y el premio a "Best feature Film" en el festival de Los Ángeles.

Trayectoria reciente y reconocimientos (2016-Actualidad)

En 2018, Beatriz lanzó el álbum "Cuerpo y alma", que alcanzó el número uno en iTunes poco después de su lanzamiento. El sencillo "Caprichosa" junto a Mala Rodríguez certificó doble platino en España, destacando el éxito del álbum. Colaboraciones con artistas como Alejandro Sanz, Reik, Abel Pintos y otros, consolidaron su posición en la escena musical.

Como compositora, ha trabajado para artistas de renombre internacional, incluyendo a Christina Aguilera, Ricky Martin, Enrique Iglesias y Jennifer Lopez. Su versatilidad se evidencia en la composición de "Fiebre" para Ricky Martin, por la cual ganó un premio ASCAP latino.

Premios y nominaciones

Beatriz Luengo ha destacado en los Grammy Latinos, siendo nominada en dos ocasiones en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Estas nominaciones fueron por sus trabajos "Bela y sus Moskitas Muertas" en 2011 y "Cuerpo y Alma" en 2018.

Su impacto en la escena musical también se refleja en otras cinco nominaciones como compositora, contribuyendo a temas interpretados por reconocidos artistas como Diego Torres, Rubén Blades y Andrés Cepeda. Además, recibió una nominación adicional por su labor como directora en el documental "Patria y Vida: The Power of Music".

En la esfera de los Premios Grammy estadounidenses, Beatriz Luengo fue reconocida con el prestigioso premio como compositora del álbum "A quien quiera escuchar" de Ricky Martin. Este logro subraya su versatilidad y éxito no solo como intérprete, sino también como talentosa creadora de composiciones que trascienden fronteras.

Vida personal

La cantante está casada con Yotuel Romero y tiene dos hijos, D’ Angelo que nació en el 2015 y Zoe que nació en 2021

Conclusión

Beatriz Luengo ha trazado un camino impresionante desde sus inicios en Madrid hasta convertirse en una figura multifacética y exitosa.

Su dedicación a la música, el teatro y la danza se fusiona con su espíritu emprendedor, llevándola a ser reconocida tanto en el escenario internacional como en el mundo empresarial.

Su documental "Patria y Vida: The Power of Music" marca un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que su influencia va más allá de la música, abordando temas poderosos a través del arte cinematográfico. Beatriz Luengo no solo es una artista, es una narradora de historias que trascienden fronteras y generaciones.

